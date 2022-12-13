Від 50 до 2000 гривень: як отримати грошову виплату від ПриватБанку

ПриватБанк один з найпопулярніших в Україні. Він має найбільшу кількість клієнтів, а під час війни не лише не поставив всі процеси на паузу, а й запровадив пільгові тарифи та кредитні канікули. Продовжує приємно дивувати установа й по сьогодні. Наприклад, наразі Приватбанк запроваджує акцію, яка діятиме протягом всієї зими. Клієнти банку, які мають картку Мастеркард, можуть вигравати грошові призи за прості дії Мова про кешбек у розмірі 50 гривень, або ж про подарункові сертифікати номіналом у 1000 і 2000 гривень. Що потрібно робити, розповідаємо.

Для початку потрібно зареєструватися, як учасник акції

Вся інформація є на офіційному сайті ПриватБанку. Там же потрібно й пройти коротку реєстрацію, та підтвердити, що ви берете участь у акції.

Далі вимоги дуже прості:

Потрібно здійснити або отримати переказ на суму від 500 гривень. Оплатити три покупки кожна з яких коштуватиме більше 500 гривень.

В рамках цієї акції, можуть брати участь наступні перекази:

Перекази з Мастеркард на іншу картку Приватбанку через Приват24. Перекази через Sendmoney на сайті ПриватБанку. Перекази з картки Мастеркард на будь-які інші картки через банкомати або термінали самообслуговування. Перекази по телефону.

Загалом, ПриватБанк приготував 87 сертифікатів на суму 2000 гривень для переможців, яких визначатимуть щомісяця. Також є 90 сертифікатів номіналом у 1000 гривень. А ще 6000 клієнтів зможуть отримати кешбек розміром у 50 гривень.

В Україні запрацює банкоматний роумінг

І до новин банківських. В НБУ оголосили, що незабаром в Україні запрацює банкоматний роумінг. Це означає, що всі банки дозволять українцям знімати готівку на однакових правах, незалежно від того хто чиїм клієнтом являється. Комісія за зняття, як і ліміти будуть для кожного українця такими ж, як і у його власному банку.