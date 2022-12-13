От 50 до 2000 гривен: как получить денежную выплату от ПриватБанка

ПриватБанк – один из самых популярных в Украине. У него наибольшее количество клиентов, а во время войны он не только не поставил все процессы на паузу, но и ввел льготные тарифы и кредитные каникулы. Продолжает приятно удивлять учреждение и по сей день. Например, в настоящее время Приватбанк вводит акцию, которая будет действовать в течение всей зимы. Клиенты банка, имеющие карту Мастеркард, могут выигрывать денежные призы за простые действия Речь о кешбеке в размере 50 гривен, или о подарочных сертификатах номиналом в 1000 и 2000 гривен. Что нужно делать, рассказываем.

Для начала нужно зарегистрироваться, как участник акции

Вся информация есть на официальном сайте ПриватБанка. Там же нужно и пройти краткую регистрацию и подтвердить, что вы участвуете в акции.

Далее требования очень просты:

Нужно осуществить или получить перевод на сумму от 500 гривен. Оплатить три покупки, каждая из которых будет стоить более 500 гривен.

В рамках этой акции могут участвовать следующие переводы:

Переводы с Мастеркарда на другую карточку ПриватБанка через Приват24. Переводы через Sendmoney на сайте ПриватБанка. Переводы с карты Мастеркард на любые другие карты через банкоматы или терминалы самообслуживания. Переводы по телефону.

ПриватБанк приготовил 87 сертификатов на сумму 2000 гривен для победителей, которых будут определять ежемесячно. Также 90 сертификатов номиналом в 1000 гривен. А еще 6000 клиентов смогут получить кэшбек в размере 50 гривен.

В Украине заработает банкоматный роуминг

И к новостям банковским. В НБУ объявили, что в ближайшее время в Украине заработает банкоматный роуминг. Это означает, что все банки позволят украинцам снимать наличные деньги на одинаковых правах, независимо от того, чьими клиентами они являются. Комиссия за снятие, как и лимиты, будут для каждого украинца такими же, как и в его собственном банке.