От 50 до 2000 гривен: как получить денежную выплату от ПриватБанка
ПриватБанк – один из самых популярных в Украине. У него наибольшее количество клиентов, а во время войны он не только не поставил все процессы на паузу, но и ввел льготные тарифы и кредитные каникулы. Продолжает приятно удивлять учреждение и по сей день. Например, в настоящее время Приватбанк вводит акцию, которая будет действовать в течение всей зимы. Клиенты банка, имеющие карту Мастеркард, могут выигрывать денежные призы за простые действия Речь о кешбеке в размере 50 гривен, или о подарочных сертификатах номиналом в 1000 и 2000 гривен. Что нужно делать, рассказываем.
Для начала нужно зарегистрироваться, как участник акции
Вся информация есть на официальном сайте ПриватБанка. Там же нужно и пройти краткую регистрацию и подтвердить, что вы участвуете в акции.
Далее требования очень просты:
- Нужно осуществить или получить перевод на сумму от 500 гривен.
- Оплатить три покупки, каждая из которых будет стоить более 500 гривен.
В рамках этой акции могут участвовать следующие переводы:
- Переводы с Мастеркарда на другую карточку ПриватБанка через Приват24.
- Переводы через Sendmoney на сайте ПриватБанка.
- Переводы с карты Мастеркард на любые другие карты через банкоматы или терминалы самообслуживания.
- Переводы по телефону.
ПриватБанк приготовил 87 сертификатов на сумму 2000 гривен для победителей, которых будут определять ежемесячно. Также 90 сертификатов номиналом в 1000 гривен. А еще 6000 клиентов смогут получить кэшбек в размере 50 гривен.
В Украине заработает банкоматный роуминг
И к новостям банковским. В НБУ объявили, что в ближайшее время в Украине заработает банкоматный роуминг. Это означает, что все банки позволят украинцам снимать наличные деньги на одинаковых правах, независимо от того, чьими клиентами они являются. Комиссия за снятие, как и лимиты, будут для каждого украинца такими же, как и в его собственном банке.
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