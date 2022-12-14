В “Нафтогазе” объяснили, почему некоторым приходят сумасшедшие платежки за газ и что с этим делать

Весной большинство украинцев перешли в “Нафтогаз”, ведь многие компании просто обанкротились или прекратили свою деятельность. С тех пор регулярно у потребителей возникают непонятные ситуации. То деньги за переплату никто не возвращает, то суммы в платежках приходят просто космические. При этом они совсем не совпадают с показателями счетчиков.

Вот похожая ситуация случилась и с украинкой, которая является клиентом “Нефтегаза”, Женщина пожаловалась на непонятные цифры в тарифах. Говорит, что подавала показатели счетчика правильно, а вот что ей такое начислили, она не понимает. “За прошлый месяц передала показания счетчика, они не посмотрели, передали свои показания, теперь нужно платить вдвое больше“, – пожаловалась клиентка. В “Нафтогазе” объяснили, что делать, если данные счетчика не совпадают.

В компании объяснили, что происходит

В “Нефтегазе” рассказали, почему иногда представленные показатели счетчиков не вносятся в систему и потребителям приходится платить большие суммы за отопление.

“Данные на платформу со своей стороны загружает оператор ГРМ (облгаз). С вопросами о корректности объемов потребления следует обращаться именно к оператору ГРМ”, – сообщили в компании. То есть “Нафтогаз” формирует платежку на основе тех данных, которые им предоставляют облгазы, так что если возникают какие-то разногласия украинцам следует в первую очередь обращаться в эти организации.

Средства за перерасчет автоматически не начисляются

Еще один болезненный вопрос многих украинцев. Еще с мая большинство из них ожидают, что им засчитают переплату, которая у многих составляет несколько сотен гривен. Переплата сформировалась, когда после отопительного сезона тарифы не изменились. В “Нефтегазе” отмечают, что они не осуществляют никаких перерасчетов. Нужно опять же самостоятельно обращаться в облгаз, и писать там соответствующее заявление, а уже потом ждать средств.