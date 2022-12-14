У “Нафтогазі” пояснили, чому декому приходять шалені платіжки за газ і що з цим робити

Навесні більшість українців перейшли до “Нафтогазу”, адже багато компаній просто збанкрутували чи припинили свою діяльність. З тих пір регулярно в споживачів виникають незрозумілі ситуації. То гроші за переплату ніхто не повертає, то суми в платіжках приходять просто космічні. При цьому, що вони зовсім не збігаються з показниками лічильників. Ось схожа ситуація трапилася й з українкою, яка є клієнтом “Нафтогазу”, Жінка поскаржилася на незрозумілі цифри в тарифах. Каже, що подавала показники лічильника правильно, а от що їй таке нарахували вона не розуміє. “За минулий місяць передала показання лічильника, вони не подивилися, передали свої показання, тепер треба платити вдвічі більше”, – поскаржилася клієнтка. У “Нафтогазі” пояснили, що робити якщо дані лічильника не збігаються.

У компанії пояснили, що відбувається

У “Нафтогазі” розповіли, чому інколи подані показники лічильників не вносяться до системи і споживачам доводиться платити великі суми за опалення.

“Дані на платформу зі свого боку завантажує оператор ГРМ (облгаз). З питаннями щодо коректності обсягів споживання слід звертатися саме до оператора ГРМ”, – повідомили компанії. Тобто “Нафтогаз” формує платіжку на основі тих даних, які їм надають облгази, тож якщо виникають якісь розбіжності українцям слід першочергово звертатися у ці організації.

Кошти за перерахунок автоматично не нараховуються

Ще одне болюче питання багатьох українців. Ще від травня більшість з них чекають, що їм зарахують переплату, яка в багатьох становить кілька сотень гривень. Переплата сформувалася, коли після опалювального сезону тарифи не змінилися. У “Нафтогазі” наголошують, що вони не здійснюють жодних перерахунків. Потрібно знову ж самостійно звертатися у облгаз, і писати там відповідну заяву, а вже потім очікувати на кошти.