Таролог назвала вероятного победителя нацотбора Евровидения 2023

На прошлом Евровидении победила именно Украина, но из-за войны конкурс в 2023 году будет проходить в Ливерпуле. Такое происходит впервые с 1980 года. Но это не значит, что украинцы не будут участвовать в этом певческом действе. Напротив, уже с 17 декабря состоится Национальный отбор артистов, среди которых изберут кого-то одного, кто будет представлять Украину в Ливерпуле. Всем интересно кто выигрывает в нацотборе. У Украинцев уже есть свои фавориты и они активно поддерживают тех или иных участников, участниц и коллективы. Делятся своими прогнозами на этот счет и разные эксперты, например, тарологи. Известная таролог Наталис Домини сообщила, кто по ее мнению поедет на Евровидение 2023 года.

За первенство будет бороться 10 участников

17 декабря пройдет конкурс, где будет соревноваться 10 участников, только один из которых поедет на Евровидение. Половина конкурсантов подготовили песни на английском, половина на украинском. Среди участников: 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUT, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche, TVORCHI.

По мнению тарологини на конкурс поедет парень, или парни.

“Украинцам нужно более тщательно подходить к качеству музыки, которую они представляют. Карты указывают, что поедет парень от нашей страны. Что-то пойдет не по плану. Все детали открывать не буду, потому что неинтересно будет смотреть”, – ответила Домини.

Мнения букмекеров немного отличаются

А вот по мнению букмекерских контор, по крайней мере, по их данным, нацотбор выигрывает Jerry Heil. Яна (настоящее имя артистки) достаточно популярна и титулована в Украине. За время войны девушка записала несколько очень проницательных песен, которые у многих на повторе. Именно поэтому такой прогноз не удивителен, но вполне может сбыться.

На втором месте у букмекеров бандуристка KRUTЬ, которая пробует себя в национальном отборе уже во второй раз. На третьем месте оказались дуэт TVORCHI и блоггер и певица из Ивано-Франковска FIINKA.

Самые пессимистические прогнозы относительно конкурсантов Angelina и Tember Blanche.