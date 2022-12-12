Пенсії можна буде отримати у супермаркеті: деталі ініціативи

В Україні наразі є приблизно 11 мільйонів пенсіонерів. Більшість з них отримують гроші на банківські карти, і потім можуть зняти в банкоматі будь-якого населеного пункту чи навіть країни. Менша частина українців отримує гроші у відділенні Укрпошти або ж допомогою листоноші. Уряд закликає людей масово відмовлятися від такого типу доставки, та оформлювати картки.

“Звичайно, пошта і листоноша в країнах Європи чи інших державах, куди переїхав громадянин доставляти пенсію не буде. Особа для доступу до своїх коштів повинна змінити вид виплати або систему виплати. Банківський рахунок можна відкрити дистанційно”, – пояснюють експерти.

Мовляв це і набагато зручніше, а ще відтепер гроші можна буде зняти не лише в банкоматі, а й у супермаркеті.

Пенсіонери зможуть отримати пенсію на касі

На жаль через те, що в багатьох регіонах по декілька годин, а то й цілими днями немає світла, зняти готівку стає дуже проблематично. А особливо пенсіонерам, яким не надто легко переміщатися по всьому місту в пошуках працюючого банкомату. Та й не завжди їх вибір великий, якщо населений пункт невеликого розміру. Відповідно Уряд нагадав людям про можливість знімати гроші на касах супермаркетів. Пенсія теж входить в це число. Комісії бути не повинно, а разова сума зняття не має перевищувати 6000 гривень за умови, що така кількість готівки на той момент є в касі.

Під час війни подібний сервіс дуже активно розвивається. Люди можуть знімати гроші на заправках, у аптеках та багатьох інших торгових мережах і організаціях.

Незабаром запрацює банкоматний роумінг

Ще одна ініціатива НБУ — банкоматний роумінг. Зазначається, що всі банки мають встановити однакові ліміти та комісію на зняття готівки для всіх українців. При цьому незалежно клієнтами якого банку вони є і у яку установу прийшли проводити платіжні операції.