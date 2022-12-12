Таролог назвала ймовірного переможця націвідбору Євробачення 2023

На минулому Євробаченні перемогла саме Україна, але через війну конкурс у 2023 році проходитиме у Ліверпулі. Таке трапляється вперше з 1980 року. Але це не означає, що українці не братимуть участь у цьому співочому дійстві. Навпаки, вже з 17 грудня відбудеться Національний відбір артистів серед котрих оберуть когось одного, хто представлятиме Україну у Ліверпулі. Всім цікаво хто ж виграє у нацвідборі. Українці вже мають своїх фаворитів та активно підтримують тих чи інших учасників, учасниць і колективи. Діляться своїми прогнозами на цей рахунок і різноманітні експерти, наприклад, тарологи. Відома таролог Наталіс Доміні повідомила, хто на її думку поїде на Євробачення 2023.

За першість боротиметься 10 учасників

17 грудня пройде конкурс, де змагатиметься 10 учасників, лише один з яких й поїде на Євробачення. Половина конкурсантів підготували пісні англійською, половина українською. Серед учасників: 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUT, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche, TVORCHI.

На думку тарологині на конкурс поїде хлопець, чи то хлопці.

“Українцям потрібно ретельніше підходити до якості музики, яку вони представляють. Карти вказують, що поїде хлопець від нашої країни. Щось піде не за планом. Усі деталі відкривати не буду, бо нецікаво буде дивитися”, – відповіла Доміні.

Думки букмекерів трішки відрізняються

А ось на думку букмекерських контор, принаймні за їхніми даними, нацвідбір виграє Jerry Heil. Яна (справжнє ім’я артистки) доволі популярна та титулована в Україні. За час війни дівчина записала кілька дуже проникливих пісень, які в багатьох на повторі. Саме тому такий прогноз не є дивним, та цілком може справдитися.

На другому місці у букмекерів бандуристка KRUTЬ, яка пробує себе у національному відбору вже вдруге. На третьому місці опинилися дует TVORCHI та блогер і співачка з Івано-Франківська FIINKA.

Найпесимістичніші прогнози стосовно конкурсантів Angelina та Tember Blanche.