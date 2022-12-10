Денег нет: украинцы с картами Приватбанка не могут снять наличку

Один из крупнейших украинских государственных банков ПриватБанк очень популярный среди людей не только за качество услуг, но и из-за большого количества банкоматов и терминалов самообслуживания по всей стране. Но сейчас украинцы сталкиваются с настоящей проблемой, ведь наличку снять невозможно.

На этот раз неприятная ситуация произошла в Донецкой области, где люди живут всего за несколько километров от линии фронта. Проблема в том, что в городе работают банки и есть банкоматы. Но местные “барыги” создала целую схему, чтобы нажываться на сложной ситуации.

Об этом рассказал недовольный клиент Приватбанка в разделе для отзывов на ресурсе Минфин.

Жители города Константиновка жалуются, что местная “мафия” берет процент за снятие налички. Возле банкоматов формируются большие очереди, а наличку заводят только два раза в неделю.

Клиент ПриватБанка рассказывает, что Константиновка — это город почти на линии фронта. Из банкоматов в городе работают только от ПриватБанка. А если денег в них нет, то наличку можно получить под 6% в местных барыг, скинув им деньги на карту.

Получается, что простые украинцы могут получить не более 10 тысяч гривен, а “коммерсанты” проводят операции на сотни тысяч в день без проблем. Житель города подозревает, что ПриватБанк в доле на эти 6%.

Пока представители банка никак не комментируют эту информацию. Но мы продолжаем следить за развитием событий и проинформируем вас, если будут новые обстоятельства происшествия.

Напомним, что теперь банкоматы украинских банков будут работать в “роуминге”. То есть можно будет снять деньги без комиссии и без ограничений по сумме.