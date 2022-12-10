У Кабміні розробили пріоритети для подачі електроенергії: на якій позиції житловий сектор

Міністерству енергетики доручили розробити процес подачі електроенергії з урахуванням пріоритетів. На першому місці стоїть критична інфраструктура, на другому – військова промисловість.

Прем’єр-міністр України доручив Міненерго розробити алгоритм подачі електрики в умовах дефіциту електрики з урахуванням низки пріоритетів. Про це Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду 9 грудня. Він назвав такі пріоритети подачі електрики:

першочерговий пріоритет надається критичній інфраструктурі – об’єкти водо- та теплопостачання, лікарні;

на другому місці – об’єкти ВПК, які виробляють продукцію для оборони України;

третє місце займає бізнес, що займається виробництвом критично важливих товарів (пекарні, молокозаводи тощо):

на четвертому місці – житловий сектор.

Тільки після забезпечення всіх цих категорій електрикою її можна буде подавати іншим групам.

Такий розподіл електрики дозволить Україні пережити зиму.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про те, що на середину листопада 2022 року Україні потрібно понад 7,5 мільярда гривень на відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, які постраждали від атак російських ракет та безпілотників. Станом на сьогодні — середину грудня, ця сума суттєво зросла, оскільки Україна пережила вже вісім атак на енергооб’єкти.

Україна переживає найскладнішу зиму в історії незалежності. Постійні атаки російських військ на критичну інфраструктуру призводять до того, що українці мешкають в умовах постійних обмежень електропостачання.

Нагадаємо, що всі ми можемо підтримати наших енергетиків та країну загалом. Достатньо вимкнути світло в кімнаті, якщо ви з неї виходите, відмовитися від електрочайника на користь газової плити, прати при низьких температурах і так далі. Тільки спільними зусиллями ми зможемо впоратися з труднощами та перемогти у цій жахливій війні.