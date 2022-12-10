Грошей немає: українці з картками Приватбанку не можуть зняти готівку

Один із найбільших українських державних банків ПриватБанк дуже популярний серед людей не лише за якість послуг, а й через велику кількість банкоматів та терміналів самообслуговування по всій країні. Але зараз українці стикаються зі справжньою проблемою, адже готівку зняти неможливо.

Цього разу неприємна ситуація сталася на Донеччині, де люди живуть лише за кілька кілометрів від лінії фронту. Проблема в тому, що у місті працюють банки та є банкомати. Але місцеві “бариги” створили цілу схему, щоб наживатися на складній ситуації.

Про це розповів незадоволений клієнт Приватбанку у розділі для відгуків на ресурсі Мінфін.

Жителі міста Костянтинівка скаржаться, що місцева “мафія” бере відсоток за зняття готівки. Біля банкоматів формуються великі черги, а готівку заводять лише двічі на тиждень.

Клієнт ПриватБанку розповідає, що Костянтинівка – це місто майже на лінії фронту. У місті працюють лише банкомати від ПриватБанку. А якщо грошей у них немає, то готівку можна отримати під 6% у місцевих бариг, скинувши їм гроші на картку.

Виходить, що прості українці можуть отримати не більше 10 тисяч гривень, а комерсанти проводять операції на сотні тисяч на день без проблем. Житель міста підозрює, що ПриватБанк у частці на ці 6%.

Поки що представники банку ніяк не коментують цю інформацію. Але ми продовжуємо стежити за розвитком подій та поінформуємо вас, якщо будуть нові обставини події.

Нагадаємо, що тепер банкомати українських банків працюватимуть у “роумінгу”. Тобто можна буде зняти гроші без комісії та без обмежень щодо суми.