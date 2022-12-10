Как вернуть деньги, если при пользовании банкоматом или терминалом выключили электроэнергию

В Украине продолжают действовать экстренные и веерные отключения электроэнергии. Не всегда отключение происходит по графику, поэтому может застать многих врасплох. Например, при пользовании банковским терминалом или банкоматом. В подобной ситуации оказалась клиентка ПриватБанка, которая как раз пополняла карту Монобанка на сумму 14 000 гривен. На момент отключения света женщина успела внести в терминал 10 000 гривен. Операция резко оборвалась и средства получатель не получил.

Об этой истории женщина написала на сайте Минфина

“При проведении третьей операции (пополнение кредитной карты Монобанка) выключили свет. Мне нужно было пополнить карточку на 14 тысяч гривен и это должно было отражаться в операции, тем более я указала данные получателя, то есть мои. Когда свет выключили и терминал выключился, было внесено 10 тысяч гривен. Денежные средства были внесены купюрами по 500 гривен”, – говорится в сообщении.

В банке объяснили, что делать в таких случаях

В ПриватБанке объяснили, что в таких ситуациях нужно сразу же звонить по телефону на горячую линию 3700 и оформлять заявку на зачисление средств. Деньги в терминале перечислят и зачислят на счет получателя или возвратят на счет отправителя.

“Извиняемся за неудобства, связанные с терминалом самообслуживания. В настоящее время заявка на возврат средств в работе. Ожидается проведение и сверка результатов инкассации, что позволит определить сумму внесенных средств. О результатах обработки заявки мы вам сообщим”, – ответили в банке.

Конечно, ситуация очень неприятная, ведь понятно, что процедура эта не является быстрой, поэтому потерпевшей придется подождать, пока ей вернут ее же средства. Иногда срок ожидания длится несколько недель. По крайней мере, об этом говорят другие клиенты, которые попадали в подобные ситуации, и тоже описывали их на сайте Минфина.