Як повернути гроші, якщо при користуванні банкоматом або терміналом вимкнули електроенергію

В Україні продовжують діяти екстрені та віялові відключення електроенергії. Не завжди вимкнення відбувається за графіком, тому може застати багатьох зненацька. Наприклад, під час користування банківським терміналом або банкоматом. В подібній ситуації опинилася клієнтка ПриватБанку, яка якраз поповнювала картку Монобанку на суму 14 000 гривень. На момент вимкнення світла, жінка встигла внести в термінал 10 000 гривень. Операція різко обірвалася, і кошти отримувач не отримав. Про цю історію жінка написала на сайті Мінфіну.

“При проведенні третьої операції (поповнення кредитної картки Монобанку) вимкнули світло. Мені потрібно було поповнити картку на 14 тисяч гривень і це мало відображатися в операції, тим паче я вказала дані отримувача, тобто мої. Коли світло вимкнули і термінал виключився було внесено 10 тисяч гривень. Кошти були внесені купюрами по 500 гривень”, – йдеться у повідомленні.

В банку пояснили, що робити в таких випадках

В Приватбанку пояснили, що в таких ситуаціях потрібно відразу ж телефонувати на гарячу лінію 3700 і оформлювати заявку на зарахування коштів. Гроші в терміналі перерахують і зарахують на рахунок отримувача або повернуть на рахунок відправника.

“Вибачаємося за незручності пов’язані з терміналом самообслуговування. На даний момент заявка на повернення коштів у роботі. Очікується проведення і звірення результатів інкасації, що дозволить нам визначити суму внесених коштів. Про результатами обробки заявки ми вас повідомимо”, – відповіли в банку.

Звісно, ситуація дуже неприємна, адже зрозуміло, що процедура ця не є швидкою, тож потерпілій прийдеться почекати поки їй повернуть її ж кошти. Інколи термін очікування триває й декілька тижнів. Принаймні про це говорять інші клієнти, які потрапляли в схожі ситуації, і теж описували їх на сайті Мінфіну.