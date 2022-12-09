Анонсированы новые выплаты для украинцев: размер пособия от 6000 гривен и больше

Тем, кто относится к социально уязвимой категории населения, советуют регулярно обновлять информацию, публикуемую Минреинтеграцией. Вот и сейчас там появилась информация о новом виде помощи от американской благотворительной организации HIAS. Выплаты традиционно составят 2200 гривен на одного человека, и будут продолжать их выплачивать в течение трех месяцев. То есть у одного лица есть возможность получить суммарно 6600 гривен. Деньги можно оформить на каждого члена семьи.

На выплату претендуют жители Киевщины и Харьковщины

Сейчас эта помощь нацелена на жителей Киевщины: Буча, Ирпень, Гостомель и другие, а также жителей Харьковщины, где также была и оккупация и множество помещений уничтожено почти до основания.

На выплату претендуют не все без исключения жители этих двух областей, а только отдельные категории, среди которых:

Семьи со статусом ВПЛ, которые переехали в другие регионы за последние 30 дней. Семьи, потерявшие имущество, те что сильно пострадали физически или потеряли члена семьи в результате обстрелов. Лица, доход которых составляет менее 5400 на человека и они относятся к следующим категориям: имеют инвалидность, имеют двух или более детей, беременные женщины в возрасте до двух лет, пожилые люди в возрасте 55+.

Если вы отвечаете какому-либо из этих критериев, можете подавать заявку и ждать ее согласования. Деньги зачислят на счет в формате IBAN, который вам нужно будет предоставить.

Как оформить выплату?

Для оформления помощи следует обратиться в специальные отделения, которые уже действуют на Киевщине и Харьковщине.

Адрес отделения в Киевской области: город Бровары, улица Независимости 5 (вход со двора). График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 16:30. Адрес отделения в Харьковской области: город Чугуев, улица Гвардейская 20 (помещение школы №1). График работы: понедельник-пятница с 08:00 до 18:00.

Есть еще и общая горячая линия по которой можно узнать всю интересующую вас информацию: 0 800 750 104.