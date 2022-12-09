Анонсовано нові виплати для українців: розмір допомоги від 6000 гривень і більше

Тим, хто відноситься до соціально вразливої категорії населення, радять регулярно оновлювати інформацію, яку публікує Мінреінтеграції. Ось і зараз, там з’явилася інформація про новий вид допомоги від американської благодійної організації HIAS. Виплати традиційно становитимуть 2200 гривень на одну особу, і продовжуватимуть їх виплачувати протягом трьох місяців. Тобто один член родини має можливість отримати сумарно 6600 гривень. Гроші можна оформити на кожного члена сім’ї.

На виплату претендують мешканці Київщини та Харківщини

Наразі, ця допомога націлена на мешканців Київщини: Буча, Ірпінь, Гостомель та інші, а також на жителів Харківщини, де також була і окупація і безліч помешкань знищено майже вщент.

На виплату претендують не всі без виключення мешканці цих двох областей, лише окремі категорії, серед яких:

Сім’ї зі статусом ВПО, які переїхали в інші регіони протягом останніх 30 днів. Родини, які втратили майно, сильно постраждали фізично чи втратили члена родини внаслідок обстрілів. Особи, дохід яких становить менше ніж 5400 на особу і вони відносяться до наступних категорій: мають інвалідність, мають двох або більше дітей, вагітні жінки з віком до двох років, старші люди у віці 55+.

Якщо ви відповідаєте якомусь з цих критеріїв, можете подавати заявку та чекати на її погодження. Гроші зарахують на рахунок в форматі IBAN, який вам потрібно буде надати.

Як оформити виплату?

Для оформлення допомоги потрібно звернутися у спеціальні відділення, які вже діють на Київщині та Харківщині.

Адреса відділення на Київщині: місто Бровари, вулиця Незалежності 5 (вхід з двору). Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 9:00 до 16:30. Адреса відділення на Харківщині: місто Чугуїв, вулиця Гвардійська 20 (приміщення школи №1). Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 18:00.

Є ще й спільна гаряча лінія за якою можна дізнатися всю інформацію, яка вас цікавить: 0 800 750 104.