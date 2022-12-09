Приват та Ощад переведуть банкомати в особливий режим

На сайті НБУ останнім часом почало з’являтися багато цікавих новин. Це й не дивно, адже зараз такий час, що зміни відбуваються практично щодня і потрібно швидко на них реагувати. Днями НБУ наголосив, що планує ввести так званий “банкоматний роумінг”. Простими словами — це означає, що можна буде знімати гроші у будь-якому банкоматі з будь-якої картки, а ліміти і комісія при цьому будуть однаковими. На таку міру НБУ йде через постійні відключення електроенергії. Люди банально не можуть зняти готівку (а її зараз треба у кожному другому магазині), через те, що банкомат не працює. Йти у “чужий” банк більшість не хочуть через шалені комісії за зняття коштів. Тепер це може змінитися.

Крім цього по всій Україні працюватимуть чергові банки

Для того, щоб уникнути масштабних черг, а також не змушувати людей бігати пів дня по місту в пошуках працююючого банкомату, створять карту так званих чергових банків. Вони працюватимуть за будь-яких умов, навіть під час блекауту. Люди зможуть туди прийти і знатимуть, що там можна зняти кошти. В кожному регіоні планують відкрити мінімум 35 таких закладів. Інформацію про їхні адреси користувачам оголосять, коли ідея буде втілена в реальність.

Також не варто забувати, що зняти готівку можна у багатьох інших комерційних організаціях. У аптеках, супермаркетах, на заправках, у різноманітних торгових мережах. Повний перелік компаній, можна знайти у Інтернеті, або ж на сайті того ж ПриватБанку. Щоправда, гроші вам видадуть лише за умови, що на касі є наявна кількість готівки. І звісно ж не обійшлося від лімітів. Залежно від компанії, ліміти на зняття готівки варіюються від 500 гривень до 6000 гривень. Якщо коштів в касі достатньо, і ви хочете зняти більше, можна спробувати повторити операцію кілька разів, або ж скористатися різними банківськими картками.