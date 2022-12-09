Приват и Ощад переведут банкоматы в особый режим

На сайте НБУ в последнее время стало появляться много интересных новостей. Это неудивительно, ведь сейчас такое время, что изменения происходят практически каждый день и нужно быстро на них реагировать. На днях НБУ подчеркнул, что планирует ввести так называемый “банкоматный роуминг”. Простыми словами это означает, что можно будет снимать деньги в любом банкомате с любой карты, а лимиты и комиссия при этом будут одинаковыми. К этому НБУ идет из-за постоянных отключений электроэнергии. Люди банально не могут снять наличные деньги (а их сейчас нужно в каждом втором магазине), потому что банкомат не работает. Идти в “чужой” банк большинство не хотят из-за безумных комиссий за снятие средств. Теперь это может измениться.

Кроме этого, по всей Украине будут работать дежурные банки

Для того чтобы избежать масштабных очередей, а также не заставлять людей бегать пол дня по городу в поисках работающего банкомата, создадут карту так называемых дежурных банков. Они будут работать при любых условиях, даже во время блекаута. Люди смогут туда прийти и будут знать, что там можно снять деньги. В каждом регионе планируют открыть минимум 35 таких заведений. Информацию об их адресах пользователям объявят, когда идея будет воплощена в реальность.



Также не стоит забывать, что снять наличные можно во многих других коммерческих организациях. В аптеках, супермаркетах, на заправках, в разных торговых сетях. Полный перечень компаний, можно найти в Интернете, или же на сайте того же ПриватБанка. Правда, деньги вам выдадут только при условии, что на кассе имеется нужное количество наличных. И, конечно, не обошлось от лимитов. В зависимости от компании, лимиты на снятие наличных денег варьируются от 500 гривен до 6000 гривен. Если средств в кассе достаточно, и вы хотите снять больше, можно попытаться повторить операцию несколько раз, или же воспользоваться разными банковскими картами.