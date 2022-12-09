Пів року обов’язково: в Раді прийняли новий закон про військову службу

Повідомляється, що 1 грудня відбулося чергове засідання Парламенту. На ньому депутати прийняли ряд законопроєктів стосовно проходження військової служби в умовах воєнного стану. Зокрема, мова про два законопроєкти, які підтримала більша кількість нардепів. Перший з них під номером 8169 отримав 261 голос “За” і він гласить про те, що кожен хто вперше вступив на контрактну службу в ЗСУ має пройти шестимісячний випробувальний термін.

Якщо особа вступила на службу по контракту, він може бути розірваним протягом наступних шести місяців, якщо особа не пройшла всі випробування та завдання. Якщо ж результати успішні, то в подальшому військовослужбовець продовжить службу в Збройних Силах України або інших формуваннях. Другий законопроєкт під номером 8081 стосується відпусток для військовослужбовців під час воєнного часу.

Тепер кожен військовослужбовець має право на оплачувану відпустку

За цей законопроєкт проголосували 260 нардепів. Він містить наступні пункти:

Військовослужбовці під час воєнного стану та в момент проходження військової служби мають право взяти оплачувану відпустку якщо на те є важливі причини. Серед причин можуть бути будь-які: від дня народження рідних, весілля, до народження дитини, чи смерті або хвороби когось з членів родини. Відпустка може тривати 10 календарних днів, до яких не входить час на добирання додому. Інколи, щоб доїхати із зони бойових дій додому військовий може витратити на це більше доби. Цей час до відпустки не зараховують, але загальний час добирання додому немає становити більше ніж дві доби в один кінець. Відпустка може бути надана в будь-який час, один раз протягом календарного року, але за умови, що в підрозділі на той момент відсутні не більше 30% осіб.

Новина про відпустки особливо потішила багатьох, хто вже давно не бачився з рідними. Тепер у військових буде можливість навідатися додому та трішки відпочити.