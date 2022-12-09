Пол года обязательно: в Раде приняли новый закон о военной службе

Сообщается, что 1 декабря состоялось очередное заседание Парламента. На нем депутаты приняли ряд законопроектов о прохождении военной службы в условиях военного положения. В частности, речь идет о двух законопроектах, которые поддержало большее количество нардепов. Первый из них под номером 8169 получил 261 голос “За” и он говорит о том, что каждый впервые вступивший на контрактную службу в ВСУ должен пройти шестимесячный испытательный срок.

Если лицо вступило на службу по контракту, он может быть разорван в течение следующих шести месяцев, если лицо не прошло все испытания и задания. Если результаты успешны, то в дальнейшем военнослужащий продолжит службу в Вооруженных Силах Украины или других формированиях. Второй законопроект под номером 8081 касается отпусков военнослужащих во время военного времени.

Теперь каждый военнослужащий имеет право на оплачиваемый отпуск

За этот законопроект проголосовали 260 нардепов. Он содержит следующие пункты:

Военнослужащие во время военного положения и в момент прохождения военной службы имеют право взять оплачиваемый отпуск, если на то есть важные причины. Среди причин могут быть любые: от дня рождения родных, свадьбы, до рождения ребенка или смерти, болезни кого-то из членов семьи. Отпуск может длиться 10 календарных дней, в которые не входит время на поездку домой. Иногда, чтобы доехать из зоны боевых действий домой, военный может потратить на это больше суток. Это время к отпуску не относят, но общее время доезда к дому не должно составлять более двух суток в один конец. Отпуск может быть предоставлен в любое время один раз в течение календарного года, но при условии, что в подразделении на тот момент отсутствует не более 30% лиц.

Новость об отпусках особенно порадовала многих, кто уже давно не виделся с родными. Теперь у военных будет возможность посетить дом и немного отдохнуть.