З 1 січня життя трьох знаків Зодіаку кардинально зміниться: детальний прогноз

В мережі вже можна знайти безліч гороскопів на весь наступний рік або його частину. Однак ми радимо довіряти не кожному. Рекомендуємо вірити експертам, які мають гарну репутацію, як, наприклад, астрологиня Аріна Артурівна, яка читає гороскоп по висхідному знаку Асценденту. Вона опублікувала прогноз на січень 2023 року і він є дуже оптимістичним для трьох знаків Зодіаку. Цим щасливчикам везтиме вже з перших днів Нового року. І зумовлено це наступними факторами:

20 грудня Юпітер перейде в знак Овна, що надасть багато сміливості та впевненості кільком знакам. Меркурій у Козерозі багатьом “відкриє” очі на ситуацію, котра розвивається довкола. Це допоможе звернути на правильний шлях. До 22 січня Уран буде ретроградним у Тельці, і це трьом знакам подарує шикарні зміни у кар’єрному плані.

Серед щасливчиків Овен, Близнюки, та Лев.

Овен

Вже з перших днів січень закружляє Овнів у вирі змін. Найбільше перемін відбудеться у особистому житті та кар’єрі. В сімейному житті пануватиме гармонія, а одинокі представники знаку матимуть безліч цікавих та перспективних знайомств. В кар’єрі теж все йтиме гладко. Січень стане відмінним періодом для інвестицій, для запуску нових проєктів, зміни роботи чи посади. Все відбуватиметься стрімко і завершуватиметься великим успіхом.

Близнюки

У Близнюків був дуже важкий грудень. В січні буде можливість трохи розслабитися та позбутися від ряду проблем. Якщо наразі ви маєте борги, або незадоволені своєю роботою чи зарплатнею, в січні вам випаде безліч шансів все це змінити. Головне будьте уважними до знаків долі та не прогавте момент. Крім цього гарні часи настануть й в особистому житті. Ви матимете чудовий настрій, що одразу ж відчують ваші рідні. Атмосфера навколо вас буде дуже хорошою.

Лев

Для Левів у астролога прогноз один — це справжнє кохання. В січні готуйтесь відчувати метеликів в животі, тонути в пристрасті та нових емоціях. Багато проблем, які на даний момент з’їдають вас зсередини, просто зникнуть. Ви по-справжньому будете насолоджуватися життям. Місяць пройде на оптимістичній ноті в усіх можливих сферах життя.