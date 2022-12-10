С 1 января жизнь трех знаков Зодиака кардинально изменится: детальный прогноз

В сети уже можно обнаружить множество гороскопов на весь следующий год или его часть. Однако мы рекомендуем доверять не каждому. Рекомендуем верить экспертам, имеющим хорошую репутацию, как, например, астрологиня Арина Артуровна, читающая гороскоп по восходящему знаку Асцендента. Она опубликовала прогноз на январь 2023 года и он очень оптимистичен для трех знаков Зодиака. Этим счастливчикам будет везти уже с первых дней Нового года. И обусловлено это следующими факторами:

20 декабря Юпитер перейдет в знак Овна, что придаст много смелости и уверенности нескольким знакам. Меркурий в Козероге многим откроет глаза на ситуацию, которая развивается вокруг. Это поможет свернуть на верный путь. До 22 января Уран будет ретроградным в Тельце, и это трем знакам подарит шикарные изменения в карьерном плане.

Среди счастливчиков Овен, Близнецы и Лев.

Овен

Уже с первых дней январь закружит Овнов в водовороте перемен. Больше всего перемен произойдет в личной жизни и карьере. В семейной жизни будет царить гармония, а у одиноких представителей знака будет множество интересных и перспективных знакомств. В карьере тоже все пойдет гладко. Январь станет отличным периодом для инвестиций, для запуска новых проектов, смены работы или должности. Все будет происходить стремительно и будет завершаться большим успехом.

Близнецы

У Близнецов был очень тяжелый декабрь. В январе будет возможность немного расслабиться и избавиться от ряда проблем. Если у вас есть долги или вы недовольны своей работой или зарплатой, в январе вам представится множество шансов все это изменить. Главное будьте внимательны к знакам судьбы и не упустите момент. Кроме этого хорошие времена наступят и в личной жизни. У вас будет прекрасное настроение, что сразу же почувствуют ваши родные. Атмосфера вокруг вас будет очень хорошая.

Лев

Для Львов у астролога прогноз один – это настоящая любовь. В январе готовьтесь ощущать бабочек в животе, тонуть в страсти и новых эмоциях. Многие проблемы, которые сейчас съедают вас изнутри, просто исчезнут. Вы по-настоящему будете наслаждаться жизнью. Месяц пройдет на оптимистической ноте во всех возможных областях жизни.