Залишилось 5 днів: у «Нафтогазі» розповіли, як платити за газ менше

У «Нафтогазі» повідомили клієнтів про можливість платити за газ менше. Достатньо виконати лише дві нескладні умови, і рахунок зменшиться на 1%. Що ж потрібно зробити споживачам, щоб їх платіжки полегшали?

Зазвичай компанія «Нафтогаз України» рекомендує своїм клієнтам платити за отриманий обсяг «блакитного палива» до 25 числа місяця, що йде наступним після розрахункового. Та якщо оплатити рахунок за газ до 15 числа, можна непогано заощадити. Щоправда знижку споживач отримає не на поточний, а наступний місяць.

У прес-службі постачальника також додали, для отримання знижки потрібно не лише оплатити рахунок заздалегідь, а й зробити це одним із двох способів. Першим з них є оплата за газ у особистому кабінеті на сайті компанії my.gas.ua. Другий спосіб – розрахунок за допомогою чату GASUA.

Якщо виконати всі перелічені вище умови, наступного місяця споживач зможе заплатити за газ на 1% менше. А оскільки взимку на оплату цієї комунальної послуги українці зазвичай витрачають по кілька тисяч гривень, таку знижку можна назвати доволі привабливою.

У «Нафтогазі» українців також попрохали не затягувати з оплатою рахунків. Адже у ці складні часи, коли Україна бореться за свою свободу та незалежність, кожна сплачена гривня є свого роду вкладом у перемогу. Своєчасна оплата українцями своїх рахунків допомагає газопостачальнику стабільно працювати та безперебійно постачати «блакитне паливо» у домівки українців.

Нагадаємо, що українці, які вчасно не сплатили рахунки за газ, воду чи інші комунальні послуги, не можуть претендувати на субсидію. Щоб подати заяву на допомогу з оплатою комуналки їм, як не парадоксально, доведеться спершу розрахуватися зі своїми боргами. Хоча для осіб із критично малими доходами є інший вихід. Вони можуть укласти договір про реструктуризацію боргу та долучити його до документів на оформлення субсидії.