Ценники на гречку снова удивили украинцев: как изменилась стоимость популярного продукта

В Украине снова изменилась цена на гречку. По состоянию на 7 декабря ее стоимость составляла около 69,6 грн за 1 кг. В то время как еще в ноябре за популярную крупу просили в среднем 76,99 грн/кг. Разница между ценниками составляет 7,39 грн. То есть, лишь за один месяц стоимость гречки упала почти на 10%. Чем обусловлено такое удешевление и грозит ли украинцам очередной скачок цен на гречневую крупу?

Постепенное удешевление гречки началось в Украине еще 4 месяца назад. После достижения ценового пика в августе, когда гречневая крупа стоила в среднем 92,73 грн/кг, уже в сентябре она подешевела до 87,94 грн/кг. А дальше тенденция только усиливалась:

октябрь – 80,78 грн/кг;

ноябрь – 76,99 грн/кг;

1 декабря – 76,37 грн/кг;

7 декабря – 69,6 грн/кг.

На сегодняшний день, по данным экспертов рынка, цены на гречневую крупу в крупнейших супермаркетах страны таковы:

Метро – 71,9 грн/кг;

Ашан – 67,3 грн/кг.

Стремительное понижение стоимости гречки конечно же имеет под собой основания. Ведь с осени в продажу начала поступать крупа нового урожая, благодаря чему удалось справиться с нехваткой этого популярного продукта.

Грозит ли украинцам дефицит гречки

По данным Министерства аграрной политики Украины, в этом году удалось намолотить около 156 тыс. тонн гречки. Для сравнения, годовая норма потребления гречки в Украине составляет 100-110 тыс. тонн. То есть, такого урожая украинцам точно хватит на весь следующий год.

Стоит также учесть, что с начала войны многие украинцы уехали в другие страны. Соответственно и потребность в гречке несколько снизилась. Поэтому щедрый урожай 2022 года гарантирует украинцам не только наличие гречки на полках магазинов, но и стабильную цену на нее. Более того, аграрии отмечают, что из такого количества крупы можно будет сформировать резерв и даже отправить несколько десятков тонн на экспорт.