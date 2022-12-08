У 2023 році кількість потенційних пенсіонерів в Україні сильно зменшиться: вступають в дію нові правила

Вже буквально через місяць 2023 рік, а разом з ним в силу вступлять й певні правила та оновлені норм. Стосуватимуться вони вимог до стажу та оформлення пенсії в цілому. Такі правила були додані до Пенсійної реформи ще у 2017 році і ось через місяць вони почнуть вступати в силу. В 2023 році, для того щоб вийти на пенсію потрібно мати вже не 29 років стажу, а 30 років. При цьому, що пенсійний вік залишається незмінним — 60 років. Як наслідок багатьом українцям не залишиться нічого іншого, як просто докупити один рік стажу, або ж продовжувати працювати до 63 чи навіть до 65 років.

Кількість потенційних пенсіонерів різко зменшиться

Старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень ім. Птахи Лідія Ткаченка, зауважила, що цю вимогу (додатковий рік стажу), зможуть виконати далеко не всі українці. Та й купити той рік зможе не кожен, адже сума чимала (розраховується враховуючи прожитковий мінімуму). Ба більше, вимоги до стажу не зупиняться на цьому. По одному року додаватиметься щороку до 2028 року включно. Тобто у 2024 році це вже буде мінімум 31 рік, у 2025 році мінімум 32 роки стажу і так далі.

“Легше тоді вже взагалі підвищити пенсійний вік до 65 років і не мучити з критеріями за стажем. Років, їм не вистачатиме стажу”, – каже Ткаченко.

У Мінсоцполітики трохи прорахувалися зі своїми очікуваннями

Ще у 2017 році коли це оновлення вписували до реформи, у Мінсоцполітики вважали, що людям вистачатиме стажу. Що у віці 65 років на пенсію виходитиме лише 5% українців, а у віці 60 років, аж 45%.

“Було розраховано на те, що люди почнуть заробляти стаж. Але таке диво не сталося, ми не бачимо зростання зайнятості. Плюс пандемія, кризи. Це був позитивний прогноз. Насправді без пенсії у 60 років можуть залишитися і 2/3 (66) %). Головне, що ніхто не знає, з яким стажем люди прийдуть. До 2000 року в реєстрі немає даних, – додала експертка.

До всього цього додалася ще й війна, багато людей взагалі втратили можливість продовжити заробляти стаж.