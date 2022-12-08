Цінники на гречку знову здивували українців: як змінилася вартість популярного продукту

В Україні знову змінилася ціна на гречку. Станом на 7 грудня її вартість становила близько 69,6 грн за 1 кг. Тоді як ще у листопаді за популярну крупу просили в середньому 76,99 грн/кг. Різниця між цінниками складає 7,39 грн. Тобто лише за один місяць вартість гречки впала майже на 10%. Чим зумовлено таке здешевлення та чи загрожує українцям черговий стрибок цін на гречану крупу?

Поступове здешевлення гречки почалося в Україні ще 4 місяці тому. Після досягнення цінового піку у серпні, коли гречана крупа коштувала в середньому 92,73 грн/кг, вже у вересні вона здешевшала до 87,94 грн/кг. А далі тенденція лише посилювалася:

жовтень – 80,78 грн/кг;

листопад – 76,99 грн/кг;

1 грудня – 76,37 грн/кг;

7 грудня – 69,6 грн/кг.

На сьогоднішній день, за даними експертів ринку, ціни на гречану крупу у найбільших супермаркетах країни такі:

Метро – 71,9 грн/кг;

Ашан – 67,3 грн/кг.

Стрімке зниження вартості гречки звісно ж має під собою підгрунтя. Адже з осені у продаж почала надходити крупа з нового врожаю, завдяки чому вдалося впоратися із нестачею цього популярного продукту.

Чи загрожує українцям дефіцит гречки

За даними Міністерства аграрної політики України цього року вдалося намолотити близько 156 тис. тон гречки. Для порівняння річна норма споживання гречки в Україні становить 100-110 тис. тон. Тобто такого врожаю українцям точно вистачить на увесь наступний рік.

Варто також врахувати, що з початку війни чимало українців виїхали до інших країн. Відповідно й потреба у гречці дещо знизилася. Тож щедрий урожай 2022 року гарантує українцям не лише наявність гречки на полицях магазинів, а й стабільну ціну на неї. Ба більше, аграрії зазначають, що з такої кількості крупи можна буде сформувати резерв та навіть відправити кілька десятків тон на експорт.