В Украине появятся электронные деньги: е-гривнами будут выплачивать даже пенсии

Технологии стремительно развиваются, и, конечно же, деньги также постепенно будут трансформироваться. Люди все меньше пользуются наличными, рассчитываясь карточками. А вскоре в обращении могут появиться и электронные гривны. О том, что подобное планируется, сообщили в Национальном банке Украины. Там разрабатывают свою цифровую валюту, которая будет использоваться так же, как и обычная. Ее функции будут такими же, а пользование, говорят эксперты, очень удобным.

В НБУ рассказали, как все будет работать

В Национальном банке рассказали, что такие деньги могут идти на выплату пенсий и социальных выплат. Это поможет снизить расходы государства на контроль целевого использования средств. То есть контролировать электронные гривны станет гораздо проще, вплоть до автоматизма. Соответственно, уменьшится и количество бумажной волокнины и отчетов. В правительстве уверены, что новый тип валюты будет очень удобен и для бизнеса, и для простого населения. Уменьшится и нагрузка на финансовые учреждения. Когда точно е-гривна появится в обращении неизвестно.

“В то же время Национальный банк, как и большинство центробанков мира, будет подходить к вопросу выпуска собственной цифровой валюты взвешенно и учитывая, в частности, потенциальное влияние ее внедрения на финансовую систему государства“, – отмечают в НБУ.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%

Ну и к еще одним актуальным новостям в сфере финансов. Стало известно, что НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%.

“Это будет способствовать усилению монетарной трансмиссии, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции в 2023 году“, – говорится в сообщении от пресс-службы банка.

Это должно было как минимум немного приостановить инфляцию, а еще подорожание доллара. Хотя эксперты отмечают, что с Нового года доллар подорожает на несколько гривен. Да и инфляция не сильно приостановится. По состоянию на ноябрь 2022 года рост цен на продукты и услуги ускорился на 26% по сравнению с октябрем. К сожалению, все и дальше будет дорожать, из-за дорогостоящего электричества для бизнеса, логистики и т.д.