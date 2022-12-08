В Україні з’являться електронні гроші: е-гривнями виплачуватимуть навіть пенсії

Технології стрімко розвиваються, і звісно ж, що гроші також поступово будуть трансформуватися. Люди все менше користуються готівкою, розраховуючись картками. А незабаром в обігу можуть з’явитися ще й електронні гривні. Про те, що подібне планується, повідомили у Національному банку України. Там розробляють власну цифрову валюту, яка буде використовуватися так само, як і звичайна. Її функції будуть такими ж, а користування, кажуть експерти, дуже зручним.

В НБУ розповіли, як все буде працювати

В Національному банку розповіли, що такі гроші можуть йти на виплату пенсій та соціальних виплат. Це мовляв допоможе знизити витрати держави на контроль цільового використання коштів. Тобто контролювати електронні гривні стане набагато простіше, впритул до автоматизму. Відповідно зменшиться й кількість паперової волокнини та звітів. В Уряді впевнені, що новий тип валюти буде дуже зручним і для бізнесу, і для простого населення. Зменшиться й навантаження на фінансові установи. Коли точно е-гривня з’явиться в обігу невідомо.

“Водночас Національний банк, як і більшість центробанків світу, підходитиме до питання випуску власної цифрової валюти виважено та з огляду на, зокрема, потенційний вплив її впровадження на фінансову систему держави”, – зазначають у НБУ.

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Ну і ще до одних останніх новин зі сфери фінансів. Стало відомо, що НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%.

«Це сприятиме посиленню монетарної трансмісії, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції у 2023 році», – ідеться в повідомленні від пресс-служби банку.

Це мало б як мінімум трішки призупинити інфляцію, а ще подорожчання долара. Хоча експерти зазначають, що з Нового року долар подорожчає одразу на кілька гривень. Та й інфляція не сильно призупиниться. Станом на листопад 2022 року ріст цін на продукти та послуги пришвидшився на 26% порівняно з жовтнем. На жаль, все й надалі дорожчатиме, через дорогу електрику для бізнесу, логістику тощо.