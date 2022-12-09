Дітям в Україні виділять по $2000: будуть нормально харчуватимуться

В Міністерстві реінтеграції розповіли про нову ініціативу, яка незабаром втілиться в реальність в Україні. Її ініціатором стала Перша леді спільно з UNICEF. Нова соціальна програма покликана на те, щоб покращити харчування в школах, а ще провести капітальний ремонт їдалень. Наразі виділено 2 мільйони доларів. Кожна школа, а таких буде багато по всій Україні, отримає для початку по 2000 доларів, на обладнання чи інші необхідні речі, які потрібні для нормального функціонування їдальні. За нинішнім курсом це майже 80 000 гривень.

Програма охопить понад 1000 шкіл

Наразі розраховується на те, що програма охопить понад 1000 шкіл по всій території України. Щодо учнів, які в них навчаються, то їхня сумарна кількість приблизно 450 000.

“Спільна ініціатива Першої леді, Мінреінтеграції та UNICEF покликана забезпечити якість освітнього процесу в умовах війни, допомогти дітям покращити їхнє фізичне та психічне здоров’я, а також популяризувати серед них здорове харчування“, – зазначили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Очікується, що гроші почнуть поступати на рахунки шкіл вже найближчим часом.

Для українських дітей зросла одна з соціальних виплат

З грудня в Україні зріс прожитковий мінімум, тож разом з ним зросло й ряд соціальних виплат. Зокрема, підвищилися й аліменти. Мінімальний розмір аліментів становить 50% від прожиткового мінімуму. Якщо платник має хорошу роботу з високою зарплатнею, то розмір аліментів може становити й 100% від прожиткового мінімуму та навіть більше. Прожитковий мінімум це орієнтир, а виплата може нараховуватися у індивідуальному порядку. Наразі, відомо, що для дітей у віці до 6 років мінімальний розмір аліментів становить — 1136 гривень. А для дітей у віці від 6 до 18 років — 1416 гривень.