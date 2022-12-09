Детям в Украине выделят по $2000: будут нормально питаться

В Министерстве реинтеграции рассказали о новой инициативе, которая в скором времени воплотится в реальность в Украине. Ее инициатором стала Первая леди совместно с UNICEF. Новая социальная программа призвана улучшить питание в школах, а еще провести капитальный ремонт столовых. В настоящее время выделено 2 миллиона долларов. Каждая школа, а таких будет много по всей Украине, получит для начала по 2000 долларов, на оборудование или другие необходимые вещи, необходимые для нормального функционирования столовой. По нынешнему курсу это почти 80 тысяч гривен.

Программа охватит более 1000 школ

Сейчас рассчитывается, что программа охватит более 1000 школ по всей территории Украины. Что касается учащихся, то их суммарное количество примерно 450 000.

“Общая инициатива Первой леди, Минреинтеграции и UNICEF призвана обеспечить качество образовательного процесса в условиях войны, помочь детям улучшить их физическое и психическое здоровье, а также популяризировать среди них здоровое питание“, – отметили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

Ожидается, что деньги начнут поступать на счета школ уже в ближайшее время.

Для украинских детей выросла одна из социальных выплат

С декабря в Украине вырос прожиточный минимум, поэтому вместе с ним выросли и ряд социальных выплат. В частности, повысились и алименты. Минимальный размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума. Если у плательщика хорошая работа с высокой зарплатой, то размер алиментов может составлять и 100% от прожиточного минимума и даже больше. Прожиточный минимум это ориентир, а выплата может начисляться в индивидуальном порядке. Пока известно, что для детей в возрасте до 6 лет минимальный размер алиментов составляет — 1136 гривен. А для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1416 гривен.