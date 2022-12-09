До 11 грудня трьом знакам Зодіаку дуже сильно пощастить: шукайте себе в переліку

В мережі з’явився гороскоп для всіх знаків Зодіаку на цей тиждень до 11 грудня включно. Його опублікувала відома астрологиня Аріна Артурівна, яка читає прогнози по висхідному знаку Асценденту. Такий гороскоп на думку багатьох експертів найбільш точний. Так от, якщо для більшості знаків цього тижня не знайшлося нічого цікавенького, то для трьох дуже навіть. Цим щасливчикам удача посміхнеться вже буквально на днях. До 11 грудня включно вам буде неймовірно щастити. Мова про Левів, Скорпіонів та Риб.

Лев

Леви — ви будете в центрі уваги весь тиждень. Це те, що ви любите. Це те, що вам дуже завжди потрібно. Зірки сприятимуть вам абсолютно у всіх справах. Не прогавте свій шанс досягнути успіху у кар’єрі чи особистому житті. Цього тижня можливо все. Багатьом Левам астролог прогнозує цікаві знайомства з впливовими людьми. Ви можете завести перспективні діалоги, які гарно відіб’ються на вашій кар’єрі. Дуже гарно все буде й в особистому житті. Наприкінці тижня, чекайте на приємний сюрприз від коханої людини.

Скорпіон

Скорпіони — ви будете на коні. Цей тиждень дійсно для вас. Вам звідусіль посміхатиметься удача. Але намагайтесь тримати себе в руках. Не втрачайте голову через шалений успіх який на вас звалився. Астрологи радять не перегинати палку, інакше можна не отримати, а втратити, причому багато. Якщо у вас є одразу кілька цілей, виберіть 1-2 найбільш пріоритетних і прямуйте цим шляхом. Не розмінюйтесь на дрібниці. Лише тоді все вдасться.

Риби

Ви багато працювали останніми днями. Прийшов час відпочити і потішити себе якимись приємностями. Проведіть ці вихідні так, як ви давно хотіли чи мріяли. Удача буде на вашій стороні. Нічого не завадить вам насолодитися життям, лише навпаки, доля підштовхуватиме до цього.