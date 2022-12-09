До 11 декабря трем знакам Зодиака очень сильно повезет: ищите себя в списке

В сети появился гороскоп для всех знаков Зодиака на текущую неделю до 11 декабря включительно. Его опубликовала известная астрологиня Арина Артуровна, читающая прогнозы по восходящему знаку Асцендента. Такой гороскоп, по мнению многих экспертов, наиболее точен. Так вот, если для большинства знаков на этой неделе не нашлось ничего интересного, то для троих очень даже. Этим счастливчикам удача улыбнется уже буквально на днях. До 11 декабря включительно вам будет невероятно везти. Речь о Львах, Скорпионах и Рыбах.

Лев

Львы – вы будете в центре внимания всю неделю. Это то, что вы любите. Это то, что вам всегда нужно. Звезды будут способствовать вам абсолютно по всем делам. Не упустите свой шанс добиться успеха в карьере или личной жизни. На этой неделе, возможно, все. Многим Львам астролог прогнозирует интересные знакомства с влиятельными людьми. Вы можете завести перспективные диалоги, которые хорошо отразятся на вашей карьере. Очень хорошо все будет и в личной жизни. В конце недели, ждите приятного сюрприза от любимого человека.

Скорпион

Скорпионы – вы будете на коне. Эта неделя действительно для вас. Вам отовсюду будет улыбаться удача. Но старайтесь держать себя в руках. Не теряйте голову из-за безумного успеха, который на вас рухнул. Астрологи советуют не перегибать палку, иначе можно не получить, а потерять, причем много. Если у вас есть сразу несколько целей, выберите 1-2 наиболее приоритетных и следуйте по этому пути. Не разменяйтесь по пустякам. Только тогда все получится.

Рыбы

Вы много работали в последние дни. Пришло время отдохнуть и порадовать себя какими-то удовольствиями. Проведите эти выходные так, как вы давно хотели или мечтали. Удача будет на вашей стороне. Ничего не помешает вам насладиться жизнью, только наоборот судьба будет подталкивать к этому.