В 2023 году количество потенциальных пенсионеров в Украине сильно уменьшится: вступают в действие новые правила

Уже буквально через месяц 2023 год, а вместе с ним в силу вступят и определенные правила и обновленные нормы. Они будут касаться требований к стажу и оформлению пенсии в целом. Такие правила были добавлены в Пенсионную реформу еще в 2017 году и вот через месяц они начнут вступать в силу. В 2023 году, для того чтобы выйти на пенсию, нужно иметь уже не 29 лет стажа, а 30 лет. При этом пенсионный возраст остается неизменным — 60 лет. Как следствие многим украинцам не останется ничего другого, как просто докупить один год стажа, или продолжать работать до 63 или даже до 65 лет.

Число потенциальных пенсионеров резко уменьшится

Старший научный сотрудник Института демографии и социсследований им. Птицы Лидия Ткаченко отметила, что это требование (дополнительный год стажа) смогут выполнить далеко не все украинцы. Да и купить этот год сможет не каждый, ведь сумма немалая (рассчитывается учитывая прожиточный минимум). Более того, требования к стажу не остановятся на этом. По одному году будет добавляться каждый год до 2028 года включительно. То есть, в 2024 году это уже будет минимум 31 год, в 2025 году минимум 32 года стажа и так далее.



“Легче тогда уж вообще повысить пенсионный возраст до 65 лет и не мучить с критериями по стажу. Лет, им не хватать ждя стажа”, – говорит Ткаченко.

В Минсоцполитики немного просчитались со своими ожиданиями

Еще в 2017 году, когда это обновление вписывали в реформу, в Минсоцполитики считали, что людям будет хватать стажа. Что в возрасте 65 лет на пенсию будет выходить только 5% украинцев, а в возрасте 60 лет – 45%.

“Было рассчитано на то, что люди начнут зарабатывать стаж. Но такое чудо не произошло, мы не видим роста занятости. Плюс пандемия, кризис. Это был положительный прогноз. На практике без пенсии в 60 лет могут остаться и 2/3 (66) %). Главное, что никто не знает, с каким стажем люди придут. До 2000 года в реестре нет данных“, – добавила эксперт.

Ко всему этому добавилась еще и война, многие вообще потеряли возможность продолжить зарабатывать стаж.