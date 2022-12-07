В Украине создали ресурс, на котором отмечены заведения, где есть свет, интернет и можно поработать

В Украине продолжаются как веерные, так и экстренные отключения электроэнергии. Для многих свет это не только тепло и комфорт, но и работа. Если офисы еще понемногу скупают генераторы, то работающим дома нужно выкручиваться самостоятельно. В этой связи в Украине уже создали очень удобный и полезный сайт под названием Svitlospot. На сайте есть карта каждого города, на котором отмечены коворкинги, или другие заведения, где можно прийти поработать, или просто зарядить свои гаджеты. Также на сайте указано, есть ли на данный момент в заведении свет, возможно ли он работает, ведь имеет генератор. Есть информация и о ценах, если это коворкинг, где нужно бронировать места и много другой полезной информации.

Сайт создала компания Cody Ukraine

О цели создания такого ресурса рассказал генеральный директор компании Cody Ukraine Максим Гонтарь. Говорит, что украинцев нужно поддерживать. Люди должны работать и делать вклад в экономику и банально обеспечить себя и свои семьи.

“Задачи украинцев сейчас работать с большей отдачей и качеством. Для западных компаний мы должны быть незаменимы, как это происходит с зерном. Мы незаменимы, следовательно, нужно найти способ, как восстановить логистические цепи. Западный бизнес негласно, но достаточно системно отказывается от разработчиков, которые сейчас в Украине, и уверен это касается и других секторов экономики, не только IT. Исправить это можем только своим подходом, экспертностью и качеством“, – заявил Гонтарь.

Сайт только создан, и он продолжает наполняться локациями. Если ресурс будет пользоваться спросом, его будут совершенствовать и добавлять больше опций.

Пользоваться сайтом просто

Интерфейс сайта очень прост. Нужно просто ввести название своего города, и выбрать отдельный район, или просто просмотреть локации, которые есть во всем городе. Возле каждой локации есть ее контактные данные, чтобы позвонить по телефону, забронировать место и т.д.