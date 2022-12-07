В Україні створили ресурс на котрому відмічено заклади, де є світло та інтернет і можна попрацювати

В Україні продовжуються як віялові, так і екстрені вимкнення електроенергії. Для багатьох світло це не лише тепло та комфорт, а й робота. Якщо офіси ще потроху скуповують генератори, то тим хто працює вдома потрібно викручуватися самостійно. У зв’язку з цим в Україні вже створили дуже зручний та корисний сайт під назвою Svitlospot. На сайті є карта кожного міста, на котрій відмічені коворкінги, чи інші заклади де можна прийти попрацювати, або просто зарядити свої гаджети. Також на сайті вказано чи є на даний момент в закладі світло, чи можливо він працює, адже має генератор. Є інформація й про ціни, якщо це коворкінг де потрібно бронювати місця та багато іншої корисної інформації.

Сайт створила компанія Cody Ukraine

Про мету створення такого ресурсу розповів генеральний директор компанії Cody Ukraine Максим Гонтар. Каже, що українців потрібно підтримувати. Люди мають працювати, і щоб робити вклад в економіку і щоб банально забезпечити себе та свої родини.

“Завдання українців зараз працювати з більшою віддачею та якістю. Для західних компаній ми повинні бути незамінними, як це відбувається із зерном. Ми незамінні, отже, потрібно знайти спосіб, як відновити логістичні ланцюги. Західний бізнес негласно, але досить системно відмовляється від розробників, які зараз в Україні, і впевнений це стосується й інших секторів економіки, не тільки IT. Виправити це можемо лише своїм підходом, експертністю та якістю“, – заявив Гонтар.

Сайт лише створено, і він продовжує наповнюватися локаціями. Якщо ресурс матиме попит, його вдосконалюватимуть та додаватимуть більше опцій.

Користуватися сайтом просто

Інтерфейс сайту дуже простий. Потрібно просто ввести назву свого міста, і вибрати окремий район, або ж просто переглянути локації, які є у всьому місті. Біля кожної локації є її контактні дані, для того щоб зателефонувати, забронювати місце тощо.