Декому з українців можуть виплатити пенсію за пів року наперед: як оформити?

В Україні від початку війни відбулося дуже багато змін та нововведень абсолютно в усіх галузях. Пенсійна сфера теж потерпіла багато змін. Зокрема, тепер можна вийти на пенсію на рік швидше, якщо для цього особа має достатньо стажу. Можна отримати всю пенсію за кілька місяців одразу, якщо особа жила в окупації, а можна отримати гроші навпаки, наперед за пів року. Мова про тих пенсіонерів, які виїжджають закордон на ПМЖ. За час повномасштабного вторгнення таких в Україні з’явилося достатньо.

Мова лише про переїзд на ПМЖ

Мова лише про тих пенсіонерів, які переїжджають закордон на постійно і знають про це. Про таке рішення потрібно повідомити у Пенсійний Фонд та за наданим зразком написати заяву про зняття з реєстрації. Гроші нарахують за 6 місяців і вони прийдуть у наступному місяці після подачі заяви в проміжку між 4 та 25 числами. Гроші прийдуть таким способом, як і завжди: на відділення Укрпошти або безпосередньо на рахунок заявника, якщо пенсію особа отримувала на банківську картку.

Якщо ж, ви виїжджаєте закордон тимчасово, то пенсію можна отримувати й надалі. Її продовжать нараховувати, але є ряд нюансів. Якщо особа протягом 6 місяців не приходить за грошима на відділення Укрпошти, або ж не проводить ніяких маніпуляцій з грішми, які є на пенсійному рахунку, тоді виплату коштів тимчасово заморожують. Відновити виплати можна прийшовши у Пенсійний Фонд та написавши відповідну заяву. Дехто з пенсіонерів, може отримувати кошти перебуваючи закордоном, однак все залежить від міжнародних договорів України та конкретної країни.

Тепер можна не заробляти стаж

До слова, українці, які перебувають закордоном, або ж втратили роботу і не можуть з якихось причин працевлаштуватися офіційно можуть продовжити накопичувати стаж. Для цього потрібно робити щомісячні внески у Пенсійний Фонд. Тим, в кого є така можливість це хороший шанс не робити пауз та не втрачати місяці стажу, які можна було б зараз отримувати.