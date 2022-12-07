Некоторым из украинцев могут выплатить пенсию за полгода вперед: как оформить?

В Украине с начала войны произошло много изменений и нововведений абсолютно во всех отраслях. Пенсионная сфера тоже претерпела многие перемен. В частности, теперь можно выйти на пенсию на год быстрее, если для этого у человека достаточно стажа. Можно получить всю пенсию за несколько месяцев сразу, если человек жил в оккупации, а можно получить деньги наоборот, за полгода. Речь идет о тех пенсионерах, которые выезжают заграницу на ПМЖ. За время полномасштабного вторжения таких в Украине появилось достаточно.

Речь только о переезде на ПМЖ

Речь только о тех пенсионерах, которые переезжают за границу на постоянно и знают об этом. О таком решении нужно уведомить Пенсионный Фонд и по предоставленному образцу написать заявление о снятии с регистрации. Деньги насчитают за 6 месяцев, и они придут в следующем месяце после подачи заявления в промежутке между 4 и 25 числами. Деньги придут таким способом, как всегда: на отделение Укрпочты или непосредственно на счет заявителя, если пенсию лицо получало на банковскую карту.



Если же вы выезжаете за границу временно, то пенсию можно получать и дальше. Ее продолжат начислять, но есть ряд нюансов. Если лицо в течение 6 месяцев не приходит за деньгами на отделение Укрпочты, или не проводит никаких манипуляций с деньгами, которые есть на пенсионном счете, тогда выплату средств временно замораживают. Возобновить выплаты можно, придя в Пенсионный Фонд и написав соответствующее заявление. Некоторые пенсионеры могут получать средства находясь за границей, однако все зависит от международных договоров Украины и конкретной страны.

Теперь можно не зарабатывать стаж

К слову, украинцы, которые находятся за границей, или потеряли работу и не могут по каким-то причинам трудоустроиться официально могут продолжить накапливать стаж. Для этого нужно вносить ежемесячные взносы в Пенсионный Фонд. Тем, у кого есть такая возможность, это хороший шанс не делать пауз и не терять месяцы стажа, которые можно было бы сейчас получать.