По 2200 гривень на кожного члена родини і мова не про ВПО: нова допомога для українців

В Україні регулярно анонсують нові виплати для різних категорій населення. Найбільш незахищеним намагаються допомогти фінансово. В цю категорію переважно потрапляють внутрішньо переміщені особи, або люди, які живуть безпосередньо в зоні бойових дій. Та на днях стало відомо, що з’явилася виплата для більш широкого кругу населення. На неї можуть претендувати мешканці дев’ятьох областей, незалежно від того чи є вони переселенцями, чи ні.

Людям платитимуть по 10 000 на сім’ю

Мова про допомогу від Запорізького благодійного Фонду “За єдність” та Естонської Ради з питань біженців. Спільно вони організували нову виплату, на котру може претендувати дуже багато українських громадян.

Та є ряд вимог:

Ті, хто подає заявку на виплату, обов’язково повинні перебувати на території України. Люди мають жити, або наразі перебувати на території таких областей, як: Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, Київська, Сумська, Чернігівська, Миколаївська та Одеська. В деяких списках фігурують ще Дніпропетровська, Полтавська та Кіровоградська області, але вони не є в пріоритеті. Допомогу в першу чергу нараховуватимуть тим, хто дійсно цього потребує. Матеріальне становище та соціальний статус заявника перевірятимуть. В пріоритеті ті, хто втратив роботу та доходи і тимчасово не може працювати. Ті хто отримав травми внаслідок бойових дій. Малозабезпечені родини, одинокі батьки з неповнолітніми, одинокі літні люди, родини в котрих є тяжкохворі особи, що потребують постійного лікування. Подавати заявку можуть й громадяни, у яких повністю знищено житло, або ж воно дуже зруйновано і тимчасово не придатне для життя. Громадяни, які втекли від війни, і не можуть повернутися додому, тому що населений пункт в котрому вони живуть тимчасово окупований.

Всі ці дані повідомили на сайті Мінреінтеграції. Гроші може оформити сім’я на кожного члена родини (по 2200 гривень на особу), але не більше ніж на п’ятьох осіб. Гроші виплачуватимуть від 1 до 3 місяців.

Більше інформації можна дізнатися за телефоном: 067-105-28-03