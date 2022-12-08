По 2200 гривен на каждого члена семьи и речь не об ВПЛ: новая помощь для украинцев

В Украине регулярно анонсируют новые выплаты для разных категорий населения. Наиболее незащищенным пытаются помочь финансово. В эту категорию преимущественно попадают внутренне перемещенные лица или люди, живущие непосредственно в зоне боевых действий. Но на днях стало известно, что появилась выплата более широкому кругу населения. На нее могут претендовать жители девяти областей, независимо от того, являются ли они переселенцами или нет.

Людям будут платить по 10 000 на семью

Речь идет о помощи от Запорожского благотворительного Фонда “За единство” и Эстонского Совета по вопросам беженцев. Совместно они организовали новую выплату, на которую может претендовать большое количество украинских граждан.

Но есть ряд требований:

Подающие заявку на выплату обязательно должны находиться на территории Украины. Люди должны жить или находиться на территории таких областей, как: Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Сумская, Черниговская, Николаевская и Одесская. В некоторых списках фигурируют еще Днепропетровская, Полтавская и Кировоградская области, но они не в приоритете. Помощь в первую очередь будут начисляться тем, кто действительно в этом нуждается. Материальное положение и социальный статус заявителя будут проверять. В приоритете потерявшие работу и доходы и те, что временно не могут работать. Те, кто получил травмы в результате боевых действий. Малообеспеченные семьи, одинокие родители с несовершеннолетними, одинокие пожилые люди, семьи которых имеют дома тяжелобольных родственников, нуждающиеся в постоянном лечении. Подавать заявку могут и граждане, у которых полностью уничтожено жилье, или оно очень разрушено и временно не пригодно для жизни. Граждане, которые сбежали от войны, и не могут вернуться домой, потому что населенный пункт в котором они живут временно оккупирован.

Все эти данные сообщили на сайте Минреинтеграции. Деньги может оформить семья на каждого ее члена (по 2200 гривен на человека), но не более чем на пять человек. Деньги будут выплачиваться от 1 до 3 месяцев.

Больше информации можно узнать по телефону: 067-105-28-03.