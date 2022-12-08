Значна частка українців може не платити за комуналку: деталі

Наразі безліч українців переїхали зі своїх домівок тікаючи від війни. Сотні, а то й тисячі помешкань просто пустують, але на них все рівно продовжують нараховувати комунальні рахунки, особливо якщо мова про квартири з централізованим опаленням. В Уряді прийняли рішення, перерахувати таким українцям рахунки, та дозволити не сплачувати їх. Мова про всіх, хто не живе у власному помешканні, довше ніж 30 днів.

Потрібно підтвердити факт того, що ви не проживаєте в помешканні

Підтвердити факт не проживання можна відповідною довідкою, наприклад, про проходження воєнної служби, про реєстрацію за іншим місцем проживання про факт мобілізації тощо. Довідку можуть видати відповідні уповноважені органи. Довідка повинна містити всі необхідні атрибути, а це: назва організації, печатка, підписи тощо.

Щоб перерахувати рахунки за комуналку потрібно додати ряд документів

Щоб вам списали нараховане за місяці, поки житло пустувало, потрібно звернутися у Центр комунального сервісу, написати там заяву за наданим зразком і додати ряд інших документів:

Паспорт, чи будь-який інший документ, що засвідчує особу. Картку платника податків — ідентифікаційний код. Документ, який підтверджує право власності житлом з якого ви хочете списати рахунки. Документ, який підтверджу той факт, що ви не проживаєте вдома: довідка від однієї з вищезгаданих організацій, або документ, який підтверджує ваше перебування закордоном.

Списання за комуналку проведуть навіть якщо в помешканні зареєстровані інші особи. Просто розмір списання розраховуватимуть з розрахунку на кількість квадратних метрів, якими володіє конкретна особа. Ця цифра у кожного може бути індивідуальною.

«Відповідно, нарахування за зазначені послуги здійснюються незалежно від кількості мешканців/зареєстрованих осіб у квартирі», – зазначають у ЦКС.

Проконсультуватись з цього питання детальніше можна за номером: (044) 247-40-40.