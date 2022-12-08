Большая часть украинцев могут не платить за коммуналку: детали

Сейчас множество украинцев переехали из своих домов убегая от войны. Сотни, а то и тысячи помещений просто пустуют, но на них все равно продолжают начислять коммунальные счета, особенно если речь идет о квартирах с централизованным отоплением. В Правительстве приняли решение перечислить таким украинцам счета и разрешить не платить их. Речь обо всех, кто не живет в собственном доме, дольше 30 дней.

Необходимо подтвердить факт того, что вы не проживаете в доме

Подтвердить факт нежительства можно соответствующей справкой, например, о прохождении военной службы, регистрации по другому месту жительства о факте мобилизации и т.п. Справка может быть выдана соответствующими уполномоченными органами. Справка должна содержать все необходимые атрибуты, а это название организации, печать, подписи и т.д.

Чтобы перечислить счета за коммуналку, нужно добавить ряд документов

Чтобы вам списали начисленное за месяцы, пока жилье было пустым, нужно обратиться в Центр коммунального сервиса, написать там заявление по предоставленному образцу и добавить ряд других документов:

Паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. Карточку налогоплательщика – идентификационный код. Документ, подтверждающий право собственности жильем, с которого вы хотите списать счета. Документ, подтверждающий тот факт, что вы не проживаете дома: справка от одной из вышеупомянутых организаций или документ, подтверждающий ваше пребывание за границей.

Списание за коммуналку проведут даже если в помещении зарегистрированы другие лица. Просто размер списания будут рассчитывать в расчете на количество квадратных метров, которыми владеет конкретное лицо. Эта цифра у каждого может быть индивидуальной.

«Соответственно, начисления за указанные услуги производятся независимо от количества жителей/зарегистрированных лиц в квартире», – отмечают в ЦКС.

Проконсультироваться по этому вопросу можно подробнее по номеру: (044) 247-40-40.