Большая часть украинцев могут не платить за коммуналку: детали
Сейчас множество украинцев переехали из своих домов убегая от войны. Сотни, а то и тысячи помещений просто пустуют, но на них все равно продолжают начислять коммунальные счета, особенно если речь идет о квартирах с централизованным отоплением. В Правительстве приняли решение перечислить таким украинцам счета и разрешить не платить их. Речь обо всех, кто не живет в собственном доме, дольше 30 дней.
Необходимо подтвердить факт того, что вы не проживаете в доме
Подтвердить факт нежительства можно соответствующей справкой, например, о прохождении военной службы, регистрации по другому месту жительства о факте мобилизации и т.п. Справка может быть выдана соответствующими уполномоченными органами. Справка должна содержать все необходимые атрибуты, а это название организации, печать, подписи и т.д.
Чтобы перечислить счета за коммуналку, нужно добавить ряд документов
Чтобы вам списали начисленное за месяцы, пока жилье было пустым, нужно обратиться в Центр коммунального сервиса, написать там заявление по предоставленному образцу и добавить ряд других документов:
- Паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.
- Карточку налогоплательщика – идентификационный код.
- Документ, подтверждающий право собственности жильем, с которого вы хотите списать счета.
- Документ, подтверждающий тот факт, что вы не проживаете дома: справка от одной из вышеупомянутых организаций или документ, подтверждающий ваше пребывание за границей.
Списание за коммуналку проведут даже если в помещении зарегистрированы другие лица. Просто размер списания будут рассчитывать в расчете на количество квадратных метров, которыми владеет конкретное лицо. Эта цифра у каждого может быть индивидуальной.
«Соответственно, начисления за указанные услуги производятся независимо от количества жителей/зарегистрированных лиц в квартире», – отмечают в ЦКС.
Проконсультироваться по этому вопросу можно подробнее по номеру: (044) 247-40-40.
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