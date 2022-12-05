Как сделать безопасный обогреватель своими руками: несколько вариантов

Из-за постоянно повторяющихся массированных обстрелов критической инфраструктуры миллионы украинцев остаются без света и тепла. Повезло тем, у кого есть печка и дрова. Еще сейчас, греться могут те, у кого отопление газовое и независимое от исключений света. Но если не станет газа? В Интернете распространяется масса разнообразных лайфхаков, как согреться, если в доме очень холодно. Мы собрали лучшие из них и по нашему мнению наиболее безопасны, хотя там, где есть открытый огонь, там всегда нужно быть очень осторожными.

Четыре варианта самодельных обогревателей

Свеча+консервные банки

И так, для первого обогревателя нам понадобится свеча и две консервные банки (большая и меньшая). Меньшую банку следует обустроить, чтобы внутри был держатель для свечи и возможно немного обрезать ее стенки. Большей банкой накрыть меньшую, чтобы тепло сохранялось внутри. Так можно немного нагреть пространство.

Свеча+кирпич

Чтобы сделать этот обогреватель, понадобится больше предметов и усилий. Нужно взять свечу, желательно в стеклянной колбе или подставке и поставить ее между двумя кирпичами. Над свечой следует прикрепить глиняный горшок. Тепло будет накапливаться в горшке и не будет рассеиваться по всей комнате. Такой обогреватель будет эффективным около кровати, или чтобы сидеть и греться возле него, как у костра.

Пластиковые бутылки+кипяток

Этот лайфхак точно знают все. Это своеобразная грелка, но из подручных материалов, то есть бутылок. Прекрасно подходит для того, чтобы согреть кровать, и согревать себя под одеялом всю ночь.

Обогреватель из спиртовки

Нужно запастись рядом материалов, а именно железной емкостью, железной крышкой, банкой, воронкой и бумажными полосками. На банке, в верхней ее части, нужно сделать небольшие отверстия по кругу. Залить внутрь спирт и накрыть крышкой. Поставить это все на негорящую поверхность. Встряхнуть банку так чтобы спирт немного вылился из-за сделанных ранее отверстий. Поджечь банку извне и подождать пока спирт выгорит. После двух трех повторений пламя самоподдерживается, давая небольшое тепло вокруг.