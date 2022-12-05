Як зробити безпечний обігрівач своїми руками: кілька варіантів

Через масовані обстріли критичної інфраструктури, які постійно повторюються, мільйони українців залишаються без світла і тепла. Пощастило тим в кого є пічка та дрова. Ще наразі, грітися можуть ті, в кого опалення газове, і незалежне від виключень світла. Але якщо не стане газу? В Інтернеті шириться маса різноманітних лайфхаків, як зігрітися, якщо в домівці дуже холодно. Ми зібрали найкращі з них і на нашу думку найбільш безпечні, хоча там де є відкритий вогонь, там завжди потрібно бути дуже обережними.

Чотири варіанти саморобних обігрівачів

Свічка+консервні банки

І так, для першого обігрівача нам знадобиться свічка і дві консервні банки (більша та менша). Меншу банку слід облаштувати, щоб всередині був тримач для свічки і можливо трохи обрізати її стінки. Більшою банкою накрити меншу, щоб тепло зберігалося всередині. Так можна трішки нагріти простір.

Свічка+цегла

Щоб зробити цей обігрівач знадобиться більше предметів та зусиль. Потрібно взяти свічку, бажано в скляній колбі чи підставці і поставити її між двома цеглинами. Над свічкою слід прикріпити глиняний горщик. Тепло накопичуватиметься в горщику та не розсіюватиметься по всій кімнаті. Такий обігрівач буде ефективним біля ліжка, чи щоб сидіти і грітися біля нього, як біля вогнища.

Пластикові пляшки+кип’яток

Цей лайфхак точно знають всі. Це своєрідна грілка, але з підручних матеріалів, тобто пляшок. Чудово підходить для того, щоб зігріти ліжко, та зігрівати під ковдрою всю ніч.

Обігрівач зі спиртівки

Потрібно запастися рядом матеріалів, а саме залізною ємністю, залізною кришкою, банкою, лійкою і паперовими смужками. На банці, у верхній її частині потрібно зробити невеличкі отвори по кругу. Залити всередину спирт і накрити кришкою. Поставити це все на поверхню, яка не горить. Струсити банку так щоб спирт трішки вилився через зроблені раніше отвори. Підпалити банку ззовні, та почекати поки спирт вигорить. Після двох трьох повторень полум’я самопідтримується даючи невелике тепло довкола.