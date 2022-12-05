Астролог назвала небезпечні дати грудня, які можуть декому перевернути життя з ніг на голову

Грудень — останній місяць року і декому він неабияк допече. Місяць буде дуже складним, адже по-перше, відбудеться Повня в знаку Козерога і в квадраті з Юпітером. Це означає, що протягом всього місяця зло буде боротися з добром. Більшість знаків Зодіаку на собі відчують цю боротьбу. Доведеться буквально вигризати своє “місце під сонцем”. Які дні найгірші, кому та до чого варто готуватися, і чим завершиться цей неймовірно важкий 2022 рік.

З 21 грудня добро почне перемагати зло

Астрологиня Тетяна Лукашевич заявила, що аж з 21 грудня, саме в день зимового сонцестояння добро почне перемагати зло. Водночас найбільш напруженою буде перша половина грудня, а особливо 8 число, коли буде Повня і Сонце буде боротися з Марсом.

«Дуже сильно цю космічну констеляцію можуть відчути Близнюки, які народилися 6-8 червня, Стрільці (7-9 грудня), Діви (7-9 вересня), Риби (6-8 березня). Вам слід бути дуже обережними за кермом, не планувати операційні втручання (екстрені можна), уникати конфліктів та травматизму. З вогнем, зброєю та ножами на ВИ», — заявила Лукашевич.

Найвразливіші дати

8 грудня — день коли буде Повня в знаку Близнюки, з’єднання Марса і Місяця, опозиція Сонця і Марса. В цей день абсолютно всім варто бути дуже обережними. Не відправлятися у далекі поїздки. Не планувати походів до лікаря, та жодних медичних маніпуляцій. За можливості проведіть день вдома і не вступайте у конфлікти з рідними. 12-13 грудня — опозиція Чорного Місяці і Плутона. Уникайте людних місць, та дуже добре фільтруйте інформацію, яку подає ЗМІ. Бережіть себе від зайвого стресу. 22 грудня — опозиція Марса і Місяця. Це може спровокувати безліч конфліктів на рівному місці. Майте подібне на увазі. 29 грудня — Ретроградний Меркурій, а це означає, що випливатиме багато старих задач, а нові розпочинати не рекомендується.

Ретроградний Меркурій цього разу триватиме з 29 грудня 2022 року до 18 січня 2023 року.