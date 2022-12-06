Стаж для выхода на пенсию больше зарабатывать не обязательно: принят новый закон

В Украине всегда были одинаковые требования ко всем, кто хочет в преклонном возрасте претендовать на пенсионные выплаты. Для этого нужно официально работать и платить совместно с работодателем страховые взносы в Пенсионный фонд. Таким образом, лицо накапливало стаж, согласно которому потом начислялись пенсионные выплаты. Теперь для того, чтобы получать пенсию больше минимальной социальной помощи, нужно иметь минимум 30 лет стажа для женщин и 35 лет для мужчин. Но все изменилось. И теперь благодаря закону под номером 2734, который уже был принят в Правительстве, пенсию можно не зарабатывать.

Можно просто вносить взносы в Пенсионный Фонд, и стаж будет накапливаться

Так как из-за войны очень много украинцев потеряли работу, переехали временно в другие страны, то их стаж стал на паузу. Чтобы избежать этого, в Правительстве придумали новый законопроект. Теперь каждый, кто хочет, чтобы стаж ему начислялся, но пока не работает, может вносить взносы в Пенсионный Фонд. Такие взносы можно делать даже находясь за границей, если человек уверен, что он вернется в Украину и рассчитывает здесь оформлять пенсионные выплаты. Более того, это будет еще и хорошая помощь нынешним пенсионерам, на пенсию которым очень моментами не хватает.

Деньги можно перечислять для конкретного лица или прямо в ПФУ

“Каждый получил возможность помочь тем, кто не имеет достаточного стажа для выхода на пенсию. Кто потерял работу из-за российского полномасштабного вторжения и не имеет необходимого стажа, может получить помощь от близких, друзей или просто меценатов”, – заявили в Минсоцполитики.

Это означает, что каждый может внести взнос адресно на счет конкретного лица или пенсионера. Таким образом, 70% от этой суммы пойдут ему или ей на счет, а 30% распределят между всеми остальными пенсионерами. Или просто перечислить средства на общий счет ПФУ, тогда их всех равномерно распределят между теми лицами, пенсия которых самая низкая.