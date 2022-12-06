Стаж для виходу на пенсію більше заробляти не обов’язково: ухвалено новий закон

В Україні завжди були однакові вимоги до всіх, хто хоче у похилому віці претендувати на пенсійні виплати. Для цього треба офіційно працювати та сплачувати спільно з роботодавцем страхові внески у Пенсійний Фонд. Таким чином особа накопичувала стаж, згідно з яким потім нараховувалися пенсійні виплати. Наразі для того, щоб отримувати пенсію більшу від мінімальної соціальної допомоги, потрібно мати мінімум 30 років стажу для жінок і 35 років для чоловіків. Та все змінилося. І тепер завдяки закону під номером 2734, який вже ухвалили в Уряді, пенсію можна не заробляти.

Можна просто робити внески у Пенсійний Фонд, і стаж накопичуватиметься

Так, як через війну дуже багато українців втратили роботу, переїхали тимчасово в інші країни, то їхній стаж став на паузу. Щоб уникнути цього в Уряді придумали новий законопроєкт. Тепер кожен, хто хоче, щоб стаж йому нараховувався, але наразі не працює, може робити внески у Пенсійний Фонд. Такі внески можна робити навіть перебуваючи закордоном, якщо особа впевнена, що вона повернеться в Україні і розраховує тут оформлювати пенсійні виплати. Ба більше, це буде ще й добряча допомога нинішнім пенсіонерам, на пенсію яким дуже моментами не вистачає.

Гроші можна перераховувати для конкретної особи або просто у ПФУ

“Кожен отримав можливість допомогти тим, хто не має достатнього стажу для виходу на пенсію. Хто втратив роботу через російське повномасштабне вторгнення і не має необхідного стажу, може отримати допомогу від близьких, друзів, або просто меценатів”, – заявили у Мінсоцполітики.

Це означає, що кожен може зробити внесок адресно на рахунок конкретної особи, чи пенсіонера. Таким чином 70% від цієї суми підуть йому чи їй на рахунок, а 30% розподілять між всіма іншими пенсіонерами. Або ж просто перерахувати кошти на загальний рахунок ПФУ, тоді їх всіх рівномірно розподілять між тими особами, пенсія яких найнижча.