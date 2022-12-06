До 1500 гривен на одного ребенка можно будет получать с декабря: о ком речь?

В Украине с декабря вырос прожиточный минимум, а вместе с ним и ряд привязанных к нему социальных выплат. Это пенсия, минимальная зарплата, а еще разная помощь лицам с инвалидностью ветеранам и алименты. Алименты в Украине обязан выплачивать один из родителей, с которым не живет ребенок после развода. Согласно действующему законодательству, минимальный размер алиментов — не должен составлять менее 50% от прожиточного минимума. Правда, эта сумма различается в зависимости от возраста ребенка. С 1 декабря, для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум – это 2 272 грн. Для детей от 6 до 18 лет этот показатель составляет 2833 гривны. Соответственно, алименты тоже выросли.

Размер алиментов может быть индивидуальным

Конечно, минимальный размер алиментов — это 1 136 гривен на ребенка в возрасте до 6 лет и 1 416 гривен на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Но, если плательщик имеет высокую заработную плату, то размер пособия ребенку может быть больше, например, 100% прожиточного минимума или даже еще больше.

Прожиточный минимум – это ориентир

В Украине прожиточный минимум уже давно не отвечает своей сущности. Прожить месяц за эту сумму ну никак невозможно, особенно на фоне нынешней инфляции и резкого сокращения уровня доходов у граждан. Эксперты отмечают, что по нынешним ценам, прожиточный минимум должен быть хотя бы вдвое выше. Но, конечно, пока идет война, и экономика в плачевном состоянии, об этом не может идти речи.

Что касается пенсий, то они с 1 декабря выросли на 66 гривен (минимальная) и 660 гривен (максимальная). Состоялись и некоторые доплаты ветеранам, лицам с инвалидностью и другим категориям. В их случае размер доплаты рассчитывался индивидуально.