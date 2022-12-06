До 1500 гривень на одну дитину можна буде отримувати з грудня: про кого мова?

В Україні з грудня зріс прожитковий мінімум, а разом з ним й ряд соціальних виплат, які до нього прив’язані. Це пенсія, мінімальна зарплата, а ще різноманітна допомога особам з інвалідністю ветеранам, і аліменти. Аліменти в Україні зобов’язаний виплачувати один з батьків, з яким не живе дитина після розлучення. Згідно з чинним законодавством, мінімальний розмір аліментів — не повинен становити менше ніж 50% від прожиткового мінімуму. Щоправда ця сума різниться залежно від віку дитини. З 1 грудня, для дітей у віці до 6 років прожитковий мінімум — це 2 272 грн. Для дітей від 6 до 18 років це показник становить 2 833 гривні. Відповідно аліменти теж зросли.

Розмір аліментів може бути індивідуальним

Звісно, наразі мінімальний розмір аліментів — це 1 136 гривень на дитину у віці до 6 років і 1 416 гривень на дитину у віці від 6 до 18 років. Але, якщо платник має високу заробітну плату, то розмір допомоги дитині може бути більшим, наприклад, 100% прожиткового мінімум чи навіть ще більше.

Прожитковий мінімум — це орієнтир

В Україні прожитковий мінімум вже давно не відповідає своїй сутності. Прожити в місяць за цю суму ну ніяк не можливо, а особливо на фоні теперішньої інфляції та різкого скорочення рівня доходів у громадян. Експерти зазначають, що з нинішніми цінами, прожитковий мінімум мав би бути хоча б вдвічі вищим. Але звісно ж, поки триває війна, і економіка в плачевному стані, про це не може йти мови.

Щодо пенсій, то вони з 1 грудня зросли на 66 гривень (мінімальна), та 660 гривень (максимальна). Відбулися й деякі доплати ветеранам, особам з інвалідністю і іншим категоріям. В їхньому випадку розмір доплати розраховувався індивідуально.