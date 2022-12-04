Мы вам не курьеры: Укрпочта отказывается доставлять пенсии украинцам

Более двух миллионов пенсионеров по всей Украине до сих пор получают пенсию через Укрпочту. Но уже в ближайшее время эту задачу будет выполнять другая компания или всех пенсионеров принудительно переведут на обслуживание в банковские учреждения. При этом до конца войны ситуация гарантированно не изменится.

Укрпочта еще пару лет назад заявляла, что прекратит доставлять пенсии на дом. Но такая инициатива компании постоянно откладывалась. Теперь Кабинет министров принял постановление об отсрочке конкурса на определение компании, которая будет доставлять пенсии вместо Укрпочты. Однако Укрпочту обязали доставлять пенсии как минимум до конца войны и еще полгода после.

Постановление предусматривает, что конкурс на выбор оператора почтовой связи для выплаты и доставки пенсий и денежной помощи будет проведен Пенсионным фондом Украины на протяжении шести месяцев после отмены военного положения в Украине.

До того как вступил в силу договор с победителем конкурса, который будет доставлять и выплачивать пенсии и социальную помощь по месту проживания получателей, такую функцию будет выполнять национальный оператор почтовой связи Укрпочта.

Напомним, что недавно украинских пенсионеров обрадовали новой инициативой, предусматривающей выплату второй пенсии от меценатов. Предполагается, что украинцы смогут выбирать пенсионера по возрасту, уровню дохода и количеству стажа и помогать ему финансово. При этом 70% от этой суммы будут идти конкретному пенсионеру, а остальные 30% непосредственно в бюджет пенсионного фонда для помощи другим пенсионерам. Однако такой законопроект должны для начала поддержать народные депутаты. Сейчас он на стадии обсуждения.

Приходится лишь надеяться, что Верховная Рада Украины его поддержит, это существенно поможет украинским пенсионерам улучшить финансовое положение, поскольку стремительное повышение цен сокращает их покупательную способность.