Одразу у п’яти областях українцям додатково виплатять по 2 200 гривень: хто може отримати гроші

Деякі категорії громадян можуть одержати новий вид соціальної допомоги.

З початку повномасштабної війни багато українців отримують грошову допомогу від держави чи благодійних фондів. На цей раз громадяни можуть розраховувати на фінансову допомогу від благодійної організації BHA&Save The Children. Стало відомо, хто може одержати таку фінансову підтримку.

Розраховувати на виплати можуть сім’ї вимушених переселенців, які в останній місяць переїхали до Дніпропетровської, Запорізької. Львівську, Чернівецьку та Тернопільську області.

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, хто може отримати виплату у розмірі 2 200 гривень. Отримати гроші зможуть громадяни України, у яких немає житла. Мається на увазі власне житло, притулок у родичів чи центри проживання, організовані державою. Також гроші можуть отримати сім’ї, які постраждали внаслідок війни.

Зазначимо, що допомога від благодійної організації у пріоритеті надаватиметься найбільш уразливим категоріям населення. Мова йде про:

людей похилого віку (старше 60 років);

вагітним жінкам;

багатодітним сім’ям, насамперед матерям-одинакам або батькам-одинакам;

людям з інвалідністю, у пріоритеті люди з першою групою інвалідності.

І хоч сума допомоги здається дуже несуттєвою, це все ж таки краще, ніж нічого, особливо для тих, хто втратив будинок, близьких людей або постраждав сам від військових дій.

Нагадаємо, що українці, які евакуюються із зони бойових дій можуть отримати перші виплати прямо після прибуття на вокзалі. Це дві тисячі на дорослого та три тисячі на неповнолітню або людину з інвалідністю.

При цьому розпочалися масштабні перевірки внутрішніх переселенців. Якщо інспектори не застануть ВПО вдома, це може стати підставою для скасування виплат. Для оскарження такого рішення доведеться звернутися за місцем реєстрації в якості внутрішнього переселенця.