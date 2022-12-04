Ми вам не кур’єри: Укрпошта відмовляється доставляти пенсії українцям

Понад два мільйони пенсіонерів по всій Україні досі одержують пенсію через Укрпошту. Але вже найближчим часом це завдання виконуватиме інша компанія або всіх пенсіонерів примусово переведуть на обслуговування до банківських установ. При цьому до кінця війни ситуація гарантовано не зміниться.

Укрпошта ще кілька років тому заявляла, що припинить доставляти пенсії додому. Але така ініціатива компанії постійно відкладалася. Тепер Кабінет міністрів прийняв ухвалу про відстрочку конкурсу на визначення компанії, яка доставлятиме пенсії замість Укрпошти. Проте Укрпошту зобов’язали доставляти пенсії як мінімум до кінця війни та ще півроку після.

Постанова передбачає, що конкурс на вибір оператора поштового зв’язку для виплати та доставки пенсій та грошової допомоги буде проведено Пенсійним фондом України протягом шести місяців після скасування воєнного стану в Україні.

До того як набере чинності договір з переможцем конкурсу, який доставлятиме та виплачуватиме пенсії та соціальну допомогу за місцем проживання одержувачів, таку функцію виконуватиме національний оператор поштового зв’язку Укрпошта.

Нагадаємо, що нещодавно українських пенсіонерів потішили новою ініціативою, яка передбачає виплату другої пенсії від меценатів. Передбачається, що українці зможуть обирати пенсіонера за віком, рівнем доходу та кількістю стажу та допомагати йому фінансово. При цьому 70% цієї суми будуть йти конкретному пенсіонеру, а решта 30% безпосередньо до бюджету пенсійного фонду для допомоги іншим пенсіонерам. Однак такий законопроєкт мають спочатку підтримати народні депутати. Нині він на стадії обговорення.

Доводиться лише сподіватися, що Верховна Рада України його підтримає, це суттєво допоможе українським пенсіонерам покращити фінансове становище, оскільки стрімке підвищення цін скорочує їхню купівельну спроможність.