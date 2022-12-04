Сразу в пяти областях украинцам дополнительно  выплатят по 2 200 гривен: кто может получить деньги

Некоторые категории граждан могут получить новый вид социальной помощи.

С начала полномасштабной войны многие украинцы получают денежную помощь от государства или благотворительных фондов. В этот раз граждане могут рассчитывать на финансовую помощь от благотворительной организации BHA&Save The Children. Стало известно, кто может получить такую финансовую поддержку.

Рассчитывать на выплаты могут семьи вынужденных переселенцев, которые в последний месяц переехали в Днепропетровскую, Запорожскую. Львовскую, Черновицкую и Тернопольскую области.

В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, кому положена выплата в размере 2 200 гривен. Получить деньги смогут граждане Украины у которых нет жилья. Подразумевается собственное жилье, приют у родственников или центры проживания, организованные государством. Также деньги могут получить семьи, которые пострадали в результате войны.

Отметим, что помощь от благотворительной организации в приоритете будет предоставляться наиболее уязвимым категориям населения. Речь идет о:

людях пожилого возраста (старше 60 лет);

беременным женщинам;

многодетным семьям, в первую очередь матерям-одиночкам или отцам-одинакам;

людям с инвалидностью, в приоритете люди с первой группой инвалидности.

И хоть сумма помощи кажется очень несущественной, это все же лучше, чем ничего, особенно для тех, кто потерял дом, близких людей или пострадал сам от военных действий.

Напомним, что украинцы, которые эвакуируются с зоны боевых действий могут получить первые выплаты прямо по прибытии на вокзале. Это две тысячи на взрослого и три тысячи на несовершеннолетнего или человека с инвалидностью.

При этом начались масштабные проверки внутренних переселенцев. Если инспектора не застанут ВПЛ дома, то это может стать основанием для отмены выплат. Для обжалования такого решения придется обратиться по месту регистрации в качестве внутреннего переселенца.